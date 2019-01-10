《Sky Castle》結局外流！宇宙驚爆ＯＯ　劇迷重看關鍵3秒：真的有刀聲

記者劉宜庭／綜合報導

南韓戲劇《Sky Castle》雖然沒有大咖演員的加持，收視率仍然直直飆，更連續4個禮拜蟬聯韓劇話題榜首，可說是近期討論度最高的黑馬。最新一集劇情進入另一波高潮，疑似又有要角「領便當」，近來推特、微博上，也瘋傳尚未播出的劇情，雖未經過證實，卻仍讓不少劇迷超心碎、跪求編劇「給我好一點結局」！

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▲《Sky Castle》是近來討論度最高的韓劇。（圖／翻攝JTBC官網）

《Sky Castle》劇情描述上流社會中的貴婦，如何扶持丈夫事業，同時培育子女成為二代貴族，收視率從第一集的1.727%，一路飆到15.780%，顯見口碑效應十分強大，精采又狗血的劇情，也讓不少劇迷看得目不轉睛。最新播出的14集中，最後一幕竟是金惠娜（金寶拉飾）從高樓摔下，目前不知是自殺還是他殺，但仍讓不少劇迷揪心不已。

▲在第14集尾聲，金惠娜從高樓摔下。（圖／翻攝JTBC官網）

該劇原訂只播到16集，後來增至20集，目前仍在如火如荼地趕拍當中，預計將於26日播出大結局。沒想到，網路上對於結局內容的猜測不斷，近來更有未播劇情外流，除了傳出車民赫教授（金炳哲飾）最終原諒了根本沒上哈佛的女兒、姜俊尚（鄭俊鎬飾），更讓人震驚的是，看似最幸福美好的黃治英（崔元英飾）一家，竟傳出會有可怕反轉！

▲得知女兒根本沒唸哈佛，車教授崩潰。（圖／翻攝JTBC官網）

據網路上瘋傳的劇透內容，黃治英傳出黑化，甚至和陳珍熙（吳娜拉飾）外遇，原先讓人醉放心的優等生宇宙（姜澯熙飾），也傳出接下來可能會自殘、自殺，雖然消息並未獲得官方證實，但仍讓不少劇迷心碎不已，更有人重看過去內容，發現在14集中間，當繼母李秀林（李泰蘭飾）開門要問他是否能和藝瑞一起讀書時，對話前3秒明顯有疑似美工刀開關的聲音，留下無限想像空間。不過，這一切都只是網路上流傳的說法，並非官方證實，至於內容是否為真，仍須等待後續播出才能得知了。

▲宇宙在過去播出的劇情中，一直給人樂觀、爽朗的形象。（圖／翻攝JTBC官網）

▲網路上瘋傳《Sky Castle》未播劇情。（圖／翻攝自微博）

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