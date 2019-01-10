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艾瑪史東《真寵》心機色誘搏上位　突破從影以來最大尺度

記者洪文／綜合報導

《單身動物園》導演尤格藍西莫首次挑戰歐洲宮廷題材的《真寵》（The Favourite），不讓歷史框架限制了宮中各個角色的私生活，在如此創意十足的設定之下，就像是近年掀起追劇風潮的《延禧攻略》，而擔任從社會底層翻身成為王室貴族的勵志代表，就是台灣觀眾最愛的甜姐兒艾瑪史東（Emma Stone）。

▲▼艾瑪史東、奧莉薇亞柯爾曼、瑞秋懷茲《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

▲《真寵》劇照。（圖／福斯提供，以下同）

《真寵》故事設定取材自真實歷史，世人眼中帶著神秘面紗的安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼 飾），長期為痛風所苦、生性害羞且不受尊重，然而她的統治卻也是幫助大不列顛帝國取得國際強權的重要推手。檯面上黨派鬥爭的政治角力，背後隱含著與兩位狡猾伶俐且手段高明的女子之間的較勁，一位是她從小到大的貼身閨蜜及國事決策顧問莎拉夫人（瑞秋懷茲 飾），另一位是拜莎拉夫人所賜、出身落魄貴族而進宮服侍的表妹艾碧嘉（艾瑪史東 飾），3個女人建構這齣相互操控又情感深重的宮廷大劇。

導演尤格藍西莫在《真寵》故事主架構上的設定非常自由，認為人們的行為、社會氛圍及權力鬥爭等，其實皆與當時差異不大，也不讓歷史框架限制了宮中各個角色的私生活，闡述愛情、選擇與歐洲政治權力議題，最後卻是有著非常現代思想的黑色喜劇。

▲▼艾瑪史東、奧莉薇亞柯爾曼、瑞秋懷茲《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

艾瑪史東在《真寵》中原本只是個落魄貴族的她，透過心機謀算變成王族貴婦，拍攝過程也學習不少，從屈膝禮、騎馬、皇家禮儀樣樣都得立刻駕輕就熟，對每個工作細節都非常考究，終於練成心機女、不惜自殘裝可憐只為和資深前輩瑞秋懷茲平起平坐，如同不斷越級打怪的《延禧攻略》般時時刻刻都高潮迭起。

由於導演尤格藍西莫擅長架構荒誕殘酷寓言而奠定其個人風格，首次挑戰歐洲宮廷題材的《真寵》於影展期間口碑爆棚、國際主流媒體紛紛給予極高評價，繼威尼斯影展拿下評審團大獎後，再奪金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角，以及英國影藝學院電影獎獲得12項提名，在今年獎季受到高度矚目。

▲▼艾瑪史東、奧莉薇亞柯爾曼、瑞秋懷茲《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

電影卡司集結3大影后，戲路多變的奧莉薇亞柯爾曼及瑞秋懷茲都曾演出《單身動物園》，與導演尤格藍西莫合作愉快，當《真寵》尋找即便身受悲痛、痛風及不安全感所苦，在虎假虎威與自怨自艾兩種極端形象間搖擺不定的安妮女王時，導演尤格藍西莫從一開始心中就只有一個人選：奧莉薇亞柯爾曼，並坦言：「最初就決定奧莉薇亞一定要是我的女王！」早已長年扮演皇親貴族的她的確不負眾望，完美詮釋角色就像安妮女王附身般驚人地精準到位。

關於詮釋這位女王，柯爾曼深刻觀察女王的寂寞與哀愁「她有太多悲傷過去，內心一定非常孤獨，因為身處高位，她永遠不會知道人們是真心待你或只因為你是女王。」奧莉薇亞柯爾曼也為安妮女王加入一點叛逆，常常像個小孩突然地抓狂發怒或堅持己見，喜歡成天與人唱反調或賞侍童耳光，讓她笑說這次真的過足戲癮了。

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