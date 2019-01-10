《聲林》鄭可強吐露心聲　「以前在街頭唱歌很快樂」

記者許逸群／台北報導

年僅24歲的「小烏龜」鄭可強在選秀節目《聲林之王》初期就大放異彩，從《青花瓷》到《不愛我就拉倒》都獲得導師好評，該片段在網路也創下高流量。不過，他在近期的比賽表現沒能獲得多數人的認可，網路的討論也對他造成極大影響，「以前，在街頭唱歌很快樂，那現在呢？」

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▲《聲林》選手「烏龜」鄭可強。（圖／ETtoday）

鄭可強表示，從參加《聲林》比賽後，每次演出都在思考著「唱這漾可以嗎」、「唱這樣他們喜歡嗎」或是「這樣的表現會不會被攻擊」，每次都感到不安與對自己產生質疑。他說道，「我常常翻出我以前的影片來看，想要藉此找回當初的共鳴與方式，我發現，『啊，原來不是喉嚨變了，而是承載著壓力、與論、批評的歌聲，已經開始變質了。」

▲鄭可強「小烏龜」的形象深植人心。（圖／ETtoday）

壓力成為許多選手們最大的一個課題，鄭可強也是如此，不過他重拾心情，「想辦法重拾並且整理自己的心態，是這一次學到最大最大的一課了。」提到日前與張孟權的對決，「播出的當下我們跟大家的反應是一樣的，對於自己的表現非常失望，同時也讓期望我們的人失望。」

知道讓對自己有期待的人失望了，不過鄭可強表示：「但是我並不想因此而道歉。唱壞了我會很坦然地說『對，是我唱壞了』，然後我將會繼續準備下一次的表演，當下發生的事情我都會銘記在心並且之後改正進步，而不想停下來懊悔自責，繼續往前，並且期許自己能更好。」

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