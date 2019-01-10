ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林》鄭可強吐露心聲　「以前在街頭唱歌很快樂」

記者許逸群／台北報導

年僅24歲的「小烏龜」鄭可強在選秀節目《聲林之王》初期就大放異彩，從《青花瓷》到《不愛我就拉倒》都獲得導師好評，該片段在網路也創下高流量。不過，他在近期的比賽表現沒能獲得多數人的認可，網路的討論也對他造成極大影響，「以前，在街頭唱歌很快樂，那現在呢？」

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《聲林》選手「烏龜」鄭可強。（圖／ETtoday）

《聲林》選手「烏龜」鄭可強。（圖／ETtoday）

鄭可強表示，從參加《聲林》比賽後，每次演出都在思考著「唱這漾可以嗎」、「唱這樣他們喜歡嗎」或是「這樣的表現會不會被攻擊」，每次都感到不安與對自己產生質疑。他說道，「我常常翻出我以前的影片來看，想要藉此找回當初的共鳴與方式，我發現，『啊，原來不是喉嚨變了，而是承載著壓力、與論、批評的歌聲，已經開始變質了。」

▲《聲林》選手「烏龜」鄭可強。（圖／ETtoday）

▲鄭可強「小烏龜」的形象深植人心。（圖／ETtoday）

壓力成為許多選手們最大的一個課題，鄭可強也是如此，不過他重拾心情，「想辦法重拾並且整理自己的心態，是這一次學到最大最大的一課了。」提到日前與張孟權的對決，「播出的當下我們跟大家的反應是一樣的，對於自己的表現非常失望，同時也讓期望我們的人失望。」

知道讓對自己有期待的人失望了，不過鄭可強表示：「但是我並不想因此而道歉。唱壞了我會很坦然地說『對，是我唱壞了』，然後我將會繼續準備下一次的表演，當下發生的事情我都會銘記在心並且之後改正進步，而不想停下來懊悔自責，繼續往前，並且期許自己能更好。」

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

推薦閱讀

蔡依林《紅白》新歌首唱　最後「這首」讓全場嗨爆

漏網／陳芳語賣力唱跳　台下「熊」熱舞⋯民眾排隊合照

《愛玩客》女星爆遭性騷　男前輩跟進廁所「強抱堵門」

熊熊忍男友偷吃6年　吵架隔天回家⋯小三躺在她床上

啄木鳥爸爸「對家裡虧欠」　《聲林》孫肇谷音樂路辛酸

暌違7年《戀愛達人》來了！小S「透視內衣」合體羅志祥

「言承旭不想娶林志玲」　命理師沈嶸：妹有意郎無情

姐姐「字幕與旁白」就讓你高潮　只有謝金燕能做到

網紅GIno脖子鬧翻拆夥　脖子「改頻道名」遭打臉狂退訂

吳宗憲為鹿希派破例登《紅白》：很不幸，憲哥跟他爸同人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聲林, 聲林之王, 鄭可強, 小烏龜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 泫雅化上「男友招牌」病嬌曬傷妝　雙腿緊夾E’Dawn同款放閃
  2. 小嫻當評審拿OO當考題　參賽者人格分裂「笑著哭」
  3. 解婕翎痛心：愛情有保存期限！　「心很酸、內心也糾結」
  4. 肆一暢銷作《可不可以，你也剛好喜歡我》翻拍電影！卡司曝光
  5. 雷／北川景子《房仲女王大逆襲》飄BL味！　松田翔太「迷離電眼」千葉雄大羞暈啦
  6. 與神同樂巡迴歌唱大賽　陳思安評選好傷腦：太難！
  7. 分裂者再襲！24人格野獸狂暴街頭《異裂》三部曲最終獻映
  8. 金曲歌王被爆沒給撫養費　告週刊求償100萬登永久道歉
  9. 理科太太認「曾想跟老公離婚」　否認婚前一夜情…下秒瞬間打臉！
  10. 「床單照」看出她自律神經失調！　魏蔓被告知「很嚴重」暫停呼吸有原因

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366