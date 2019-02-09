專訪／23歲大姐愛搞笑、14歲小妹愛跳舞　IZ*ONE宿舍生活大爆料

記者蕭采薇／專訪

南韓女團IZ*ONE出身自選秀節目《Produce 48》，出道11天就拿下音樂節目冠軍獎座，打破女團的最快速紀錄。成員中年紀最大的是23歲的隊長權恩妃，比年紀最小的14歲「忙內」張元英整整大了9歲。但年齡差距沒有造成隔閡，兩人在宿舍裡還都是「氣氛擔當」。

▲IZ*ONE出道一個月就拿下2018「MAMA」最佳女子新人獎。（圖／環球唱片提供）



《Produce 101》第二季獲得空前成功後，緊接著的《Produce 48》與日本AKB GROUP合作，但節目播出後熱度確實與上一季有所落差，也讓IZ*ONE還沒出道，就有不少人「等著看成績」。幸好12位少女很爭氣，不僅打破女團的最快速得到音樂節目冠軍的紀錄，更在出道一個多月後拿下2018「MAMA」最佳女子新人獎，隊長權恩妃更因此在台上痛哭。

▲IZ*ONE安宥真（左）、權恩妃（右）。（圖／環球唱片提供）

由於是從選秀節目脫穎而出，儘管成員間相處融洽。然而回到現實面，當隊長權恩妃2014年第一次出道，卻在隔一年重回練習生並艱辛奮鬥時，「忙內」張元英還是個小學生。不免會有部份觀眾好奇，年齡跨度大、又曾經是競爭對手的她們，究竟私下是怎樣的相處模式？成員曹柔理說，其實對於年紀差的感受不大，「大家只要待在一起都很愉快，相處也很融洽！」

▲IZ*ONE曹柔理（左）、本田仁美（右）。（圖／環球唱片提供）



12個女孩如今住在一起，感情如何，從宿舍生活就能略探一二。李彩讌笑說，就像一般的女孩子，她們也在意自己的外貌，「過了疲累的一天後回到宿舍時，雖然很睏但為了消腫都會按摩。」李彩讌更不忘稱讚最小的妹妹張元英：「忙碌的過了一天後，回到宿舍雖然很累，元英偶爾會放音樂跳舞，真的很可愛。」

▲IZ*ONE姜惠元是成員們公認「改變最多的人」。（圖／環球唱片提供）

▲IZ*ONE李彩讌（左）、崔叡娜（右）。（圖／環球唱片提供）

金彩元則透露：「結束行程回到宿舍後通常都在休息，不然就是大家一起邊吃宵夜邊看我們上的節目，彼此都會互相照顧，很溫暖。」至於在隊中是隊長也是大姐的權恩妃則被爆料：「通常大家會一起看我們上的節目，一起聊天，宿舍的開心果是宥真和恩妃姐姐，她們真的很有趣。」

▲IZ*ONE金彩元（左）、金珉周（右）。（圖／環球唱片提供）

▲IZ*ONE張元英（左）、宮脇咲良（右）。（圖／環球唱片提供）

透過《ETtoday星光雲》的訪問，IZ*ONE也藉此想對台灣粉絲表達心意。李彩讌說：「真的很感謝你們即使在這麼遙遠的地方也支持著我們，請不要忘記我們的心一直是相伴著彼此的，我們會更加努力成為走向世界的IZ*ONE的，我愛你們！」金珉周也應和：「真的很想見到各位，我們會盡快成為更加閃耀的IZ*ONE後去看你們的！」張元英也承諾：「真的很想見到各位，我們會盡快成為更加閃耀的IZ*ONE後去看你們的。」

▲IZ*ONE矢吹奈子。（圖／環球唱片提供）