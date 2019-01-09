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攝影師「鎖門逼拍115張淫照」！　楊藝媛爆哭：我失去的人生無法復原

記者李湘文／綜合報導

韓國YouYuber楊藝媛在2018年5月透過影片，痛哭控訴3年前參加試鏡，卻被強迫拍下大量淫照，其中115張還流到成人網站，引發社會譁然。涉案的崔姓攝影師經過審判，在9日被判入獄服刑2年6個月，對此，楊藝媛受訪時再度激動落淚：「我的心稍微得到了安慰。」

▲楊藝媛。（圖／CFP）

▲楊藝媛得知判決結果，激動痛哭。（圖／CFP）

46歲的崔姓攝影師在2015年7月涉案，強迫來試鏡的楊藝媛裸露身體、拍下不雅照片，並在2017年6月將115張照片提供給別人，之後遭到楊女和其他受害女性聯合提告。偵查過程中，崔姓攝影師承認流出不雅照，並表示已誠心反省，「我真的很想向被害者謝罪」，但否認有作出性騷擾舉動。

對此，法院在9日作出判決，崔姓攝影師必須入獄服刑2年6個月，並接受80小時的性暴力治療課程，5年之內不可在兒童、青少年相關機構就職。法院表示，受害者的證詞具有可信度，加上明確的證據，可以充分證明崔男性騷擾的事實，且犯罪性質嚴重，因此作出這樣的判決。

楊藝媛。（圖／翻攝自YOUTUBE、楊藝媛臉書）

▲楊藝媛在2018年痛哭揭露被逼拍淫照。（圖／翻攝自YouTube）

判決出爐後，楊藝媛出面接受媒體採訪，情緒激動，忍不住在鏡頭前落淚：「雖然這個判決結果沒辦法復原我失去的人生，但還是讓我的心稍微得到了安慰。」不過，她知道這不是結束，因為現在還有許多人在罵她，許多不雅照也依然留存在網路上，「但我不會放棄我的人生，我會鼓起勇氣好好的活下去。」

對於網路惡評，楊藝媛直言：「我連一點點原諒的想法都沒有。」她認為自己並沒有做錯什麼事，因此將會採取法律途徑，強硬對付所有惡意評論，一個都不會落下，「我會用盡一生去抗爭，不管花多少年都無所謂，我會努力到最後。」

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