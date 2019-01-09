馬來西亞新人外號超情趣！　「吸X」台語諧音爆笑歪樓

▲邱詩凌外號很「情趣」 。（圖／寰亞提供）

記者盧薇淩／台北報導

馬來西亞新人邱詩凌推出首張個人專輯《一克拉》，最新主打《春夏秋冬》是專輯中唯一一首台語歌曲，由同樣來自大馬的製作人、方炯鑌親弟方炯鎵為她量身打造，她對於台語算擅長，還在歌唱大賽榮獲冠軍，也透露有個「情趣」外號取自台語諧音，讓人聽了啼笑皆非。

2017年，邱詩凌曾在馬來西亞的閩南語歌唱大賽中榮獲冠軍，當時比賽的導師方炯鎵特別寫了這首歌送給邱詩凌，邱詩凌還自爆一拿到這首歌的時候，只覺得平靜的像是佛經一般，不過話才說出口她就開始擔心的說：「阿鎵老師聽到不會想殺了我吧？」不過經過配唱後，邱詩凌的感受完全不一樣了，歌曲簡單而韻味深長，寫出家庭溫暖與異鄉拼鬥的心聲，她也直呼：「老師太懂我的心了！」

但台語歌特有的腔調與韻味，成了邱詩凌配唱時的最大挑戰。她笑說台語雖然很熟悉，但跟自己從小學的閩南語發音還是有點不同，所以錄音的過程裡，台語咬字、口氣跟細節都不簡單，還說自己有個令人爆笑的綽號叫「吸奶」（台語諧音），為什麼會有這麼「情趣」的綽號？她忙著解釋說，因為原本的名字「淑玲」諧音很像吸奶，所以大家叫著叫著就歪掉了，讓她感到又氣又好笑，也不忘呼籲歌迷笑笑就好，在路上見到她可別這樣喊。

發片至今，邱詩凌感謝有好多貴人相助，也因為方炯鎵老師，認識了好多台灣大馬幫的朋友，而最想感謝的是任賢齊，在發片前任賢齊就覺得邱詩凌的聲音很棒，所以邀請邱詩凌與宋楚琳一起參加他巡演的合音工作，聽到她發片，也再三提醒她不要忘記自己的初衷，也要勤練吉他學習創作，累積實力。