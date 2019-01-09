ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬來西亞新人外號超情趣！　「吸X」台語諧音爆笑歪樓

▲▼邱詩凌台語外號很情趣 。（圖／寰亞提供）

▲邱詩凌外號很「情趣」 。（圖／寰亞提供）

記者盧薇淩／台北報導

馬來西亞新人邱詩凌推出首張個人專輯《一克拉》，最新主打《春夏秋冬》是專輯中唯一一首台語歌曲，由同樣來自大馬的製作人、方炯鑌親弟方炯鎵為她量身打造，她對於台語算擅長，還在歌唱大賽榮獲冠軍，也透露有個「情趣」外號取自台語諧音，讓人聽了啼笑皆非。

2017年，邱詩凌曾在馬來西亞的閩南語歌唱大賽中榮獲冠軍，當時比賽的導師方炯鎵特別寫了這首歌送給邱詩凌，邱詩凌還自爆一拿到這首歌的時候，只覺得平靜的像是佛經一般，不過話才說出口她就開始擔心的說：「阿鎵老師聽到不會想殺了我吧？」不過經過配唱後，邱詩凌的感受完全不一樣了，歌曲簡單而韻味深長，寫出家庭溫暖與異鄉拼鬥的心聲，她也直呼：「老師太懂我的心了！」

但台語歌特有的腔調與韻味，成了邱詩凌配唱時的最大挑戰。她笑說台語雖然很熟悉，但跟自己從小學的閩南語發音還是有點不同，所以錄音的過程裡，台語咬字、口氣跟細節都不簡單，還說自己有個令人爆笑的綽號叫「吸奶」（台語諧音），為什麼會有這麼「情趣」的綽號？她忙著解釋說，因為原本的名字「淑玲」諧音很像吸奶，所以大家叫著叫著就歪掉了，讓她感到又氣又好笑，也不忘呼籲歌迷笑笑就好，在路上見到她可別這樣喊。

發片至今，邱詩凌感謝有好多貴人相助，也因為方炯鎵老師，認識了好多台灣大馬幫的朋友，而最想感謝的是任賢齊，在發片前任賢齊就覺得邱詩凌的聲音很棒，所以邀請邱詩凌與宋楚琳一起參加他巡演的合音工作，聽到她發片，也再三提醒她不要忘記自己的初衷，也要勤練吉他學習創作，累積實力。

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

推薦閱讀

《麻辣》范筱梵老公「3P帝王洗」71秒影片曝光！　2女極樂共浴左右緊貼

曾之喬親口認他是「現任男友」！　粉絲心碎祝福：你們很配

《麻辣鮮師》魔咒！　最美格格癌逝、小孟夫3P片外流

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

潘瑋柏空姐女友爆懷孕！　「已登記結婚」3年秘戀修正果

快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

余祥銓澳門一天賭輸百萬！　回台飛機上崩潰哭了

全場粉絲都有便當「只有E.L.F被忘了」　SJ利特秒掏錢買飯逆應援

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《麻辣》范筱梵老公「3P帝王洗」71秒影片曝光！　2女極樂共浴左右緊貼

曾之喬親口認他是「現任男友」！　粉絲心碎祝福：你們很配

《麻辣鮮師》魔咒！　最美格格癌逝、小孟夫3P片外流

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

潘瑋柏空姐女友爆懷孕！　「已登記結婚」3年秘戀修正果

快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

余祥銓澳門一天賭輸百萬！　回台飛機上崩潰哭了

全場粉絲都有便當「只有E.L.F被忘了」　SJ利特秒掏錢買飯逆應援

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

邱詩凌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 英國奧斯卡入圍名單／艾瑪史東心機獲選！歐洲宮鬥片《真寵》席捲12項
  2. 郭敬明「花美男臉變了」！　久違露五官…網看傻：發生了什麼？
  3. 看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人
  4. 馬來西亞新人外號超情趣！　「吸X」台語諧音爆笑歪樓
  5. 張彬彬霸氣床咚林依晨：陪我！「蓮花CP」甜炸少女心
  6. 快找易烊千璽在哪兒？　無P圖全班大合照「藏3紅星」網傻眼！
  7. 羅文裕：女兒是地表最強小三！　累了親又抱..疲憊秒消失
  8. 周孝安再爆「劇組女生敲房門」！衰認：我需要去拜拜
  9. 攝影師「鎖門逼拍115張淫照」！　楊藝媛爆哭：我失去的人生無法復原
  10. 慎入！文汶半邊臉插滿20針灸　「下眼瞼狂跳一個月」面癱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366