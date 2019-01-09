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徐若瑄怒了：天一定收拾你這壞心人！　「為何要暗地裡害我？」

記者洪文／台北報導

藝人徐若瑄罕見生氣了！她9日下午突然在臉書以黑底白字寫下：「為什麼你要在暗地裡害我？」更形容對方可怕又可惡，「若這世界上真的有神，天一定會收拾你這個壞心人！」消息一出，粉絲全部都相當驚嚇，「難得看到V姐動怒發文，一定是不可饒恕的事！」

▲▼徐若瑄《人面魚 紅衣小女孩外傳》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲徐若瑄罕見動怒，嚇壞不少粉絲。（圖／資料照／記者張一中攝）

《ETtoday》詢問徐若瑄經紀人，暫時沒有獲得回應，不過這篇貼文已嚇壞不少粉絲，「聽起來好像很嚴重 發生什麼事」、「難得看到V姐動怒發文，一定是不可饒恕的事」、「永遠不知道在外人眼裡多少版本、人心最可怕」、「希望你平安無事」、「希望小人速速離開你」。

其實徐若瑄在演藝圈內人緣很好，先前她主演的電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》上映，好友林志玲、賈靜雯、林心如等人全部都主動發文力挺。導演莊絢維接受《ETtoday》專訪亦表示，她在拍片現場卻完全沒有架子，甚至告訴導演：「如果你看見徐若瑄，我就重演！」完全投訴角色。

▲▼《人面魚：紅衣小女孩外傳》徐若瑄、鄭人碩。（圖／威視提供）

▲徐若瑄演出《人面魚：紅衣小女孩外傳》演技備受好評。（圖／威視提供）

徐若瑄上個月剛結束《人面魚 紅衣小女孩外傳》宣傳活動，給自己長達3個禮拜休假陪伴家人。她前一陣子還在臉書上虧自己變胖，打算進行小鳥胃減肥，不僅禁止甜點、零食，更要求自己每天1小時有氧及1小時肌力運動減肥，調整自己的狀態，準備下一個工作的開始。

▲▼徐若瑄罕見在臉書動怒。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

▲徐若瑄罕見在臉書動怒。（圖／翻攝自徐若瑄臉書）

徐若瑄臉書全文：

我這輩子從沒有害過人，為什麼你要在暗地裡害我⋯我根本與可怕又可惡你不熟！若這世界上真的有神，天一定會收拾你這個壞心人！你等著

榴槤乾好吃嗎？只是聞一下　橘貓大崩潰：讓我靜一靜...

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