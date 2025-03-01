記者潘慧中／綜合報導

夏若妍（本名：雷瑟琳）以《我們不能是朋友》等夯劇逐漸在台灣打開知名度，未料她日前無預警在社群網站坦言被婦產科醫生告知「妳目前面臨癌症的高風險」，只好連忙進一步檢查，直到最近才終於等到報告出爐，全家人聽到結果都哭成一片。

▲夏若妍等待報告的過程中，心情十分煎熬。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）



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在等待病理報告期間，夏若妍坦言心情很難熬，好不容易等到可以先在線上看報告，她連忙緊張地點開，結果是雖然沒有子宮頸癌，但還是需要做子宮頸椎切手術。

▲▼夏若妍仍需要做子宮頸椎切手術。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍、Instagram／marlenita0108）



至於仍需動手術的原因，夏若妍在社群網站留言區解釋，「因為宮頸內感染的病毒是最高指數」，如果不趁現在將病變範圍切除乾淨，恐持續病變成子宮頸癌，「簡單來說就是趁更嚴重前攔截下來。」

▲夏若妍的家人們一聽到結果都哭了。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）



得知結果後，夏若妍陸續告知小妹、二妹、媽媽和大妹，家人們聽到她沒有得子宮頸癌都不禁喜極而泣，雖然仍需動手術，但大家都相信一切會順利結束。