Paul結婚買不起戒指　補送40萬鑽戒⋯老婆拒收原因噴淚

記者許逸群／台北報導

藝人Paul與小17歲的老婆咪咪結婚近3年、育有2女，家庭相當圓滿，平時也常見夫妻倆在鏡頭前或是社群網站上曬恩愛，不過Paul透露，其實當年結婚時經濟並不寬裕，「當年結婚時我沒有錢，所以連婚宴跟婚戒都沒給咪咪。」直到近年工作滿檔，Paul也補送一顆鑽戒，老婆的反應則讓他險些落下男兒淚。

▲Paul一家感情融洽。（圖／Paul提供）

Paul於2012年在因緣際會下進到電視圈，剛接觸不久就有大量通告邀約，不過他也曾碰過低潮，老婆咪咪頻頻給予鼓勵：「一段低潮，心情一度感到挫折，幾乎沒有通告邀約，那時咪咪跟他說：「如果這一行做不了，就搬到別的地方賣蚵仔麵線，錢多我們就花多一點，錢少我們就吃路邊攤。」

▲Paul為了彌補老婆全力拚工作。（圖／Paul提供）

Paul在2015年11月舉辦婚宴、2016年3月登記結婚，他坦言當時經濟上並不寬裕，並沒有準備婚戒，只有訂婚時買了一個價值約4千元的銀製戒指，「當時給她的時候，還不好意思地說『不好意思讓妳委屈了』，她笑著說『你給我易開罐的環我都會嫁你啊』，為了她這句話，我就拚命工作。」

▲光頭Paul補送老婆婚戒。（圖／Paul提供）

這幾年下來，Paul的拚勁有目共睹，不僅曾被節目票選為通告王，收入倍增，也逐漸累積存款；在家庭上，育有兩名健康的女兒，他更為了體恤老婆而結紮。於是，他前陣子在咪咪生日時，偷偷準備了一顆價值約40萬的鑽戒，並且再一次求婚。

沒想到，咪咪當場拒絕，讓Paul嚇到：「是因為太辛苦，後悔了嗎？」咪咪則表示：「因爲我已經有跟你這輩子的婚戒啦！現在這個戒指是給我們下輩子的，下輩子我也一樣要嫁給你喔！」短短的幾句話，讓Paul備感溫馨，還忍不住濕了眼眶。