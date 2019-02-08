《比舍堂》正妹IG全是男人　曖昧對象送「香水」有心機

▲女主角因分手難過。（圖／翻攝自YouTube／콬TV ）

文／魯娜

今天來分享一部名字看起來很無趣的韓國網路劇，叫做《比舍堂遠比議政府近》（사당보다먼의정부보다가까운），一開始看到這名稱，真的毫無興趣，但意外地看到片段，引起了我的關注，因為感覺很貼近生活，就把它看完了，但我只看了第二季。

▲女主角收到香水。（圖／翻攝自YouTube／콬TV ）

舍堂跟議政府都是韓國的地鐵站，從舍堂到議政府大約需要花費一到一個半小時，而劇中男主角因為很喜歡女主角，所以為了見喜歡的人一面，這樣的時間對他而言，根本不算什麼，但是追到手以後呢？交往過了熱戀期之後呢？男方還會願意這樣做嗎？

▲韓國地鐵圖。（圖／翻攝自FunTime）

第一季講述的是有關「辦公室戀情」，看了其他人評論，這季較平淡，沒有什麼高潮迭起，或太大的情緒起伏，因此我從第二季下手。第二季的故事我個人覺得比較貼近生活，故事講述男女主角從朋友變成情侶，需要多大的勇氣，而變成情侶之後，女生與男生的態度又有什麼轉變。

▲《比舍堂遠比議政府近》男女主角。（圖／翻攝自YouTube／콬TV ）

故事中男女主角很明顯是「友達以上，戀人未滿」，男方甚至聽到女方因分手難過哭泣，就坐一個多小時的地鐵衝去陪她。而女方也不是沒察覺男方的感情，只是以前的每段感情都走向分手，結局都是悲劇，因此不敢跟男主角在一起，她心裡想：「比起變成前男友，還是停留在男性朋友更好。」

▲女主角覺得：「比起變成前男友，還是停留在男性朋友更好。」。（圖／翻攝自YouTube／콬TV ）

除了一個多小時的交通時間，喜歡一個人還會有什麼樣的行為？劇中男主角非常關注女主角的IG，就跟現實中的我們一樣，在意喜歡的人吃了什麼、今天跟誰見面，甚至覺得怎麼回覆她的都是男性朋友？所以男主角送給女方的生日禮物是「香水」，有什麼用意，在這邊就先不爆雷。

▲《比舍堂遠比議政府近》。（圖／翻攝自YouTube／콬TV ）

如果兩個人真的交往了呢？這一個多小時的交通時間，還會是只有男方願意去搭嗎？或者過了熱戀期，男方也覺得累了？萬一兩人真的走向分手，那交往前可貴、無可取代的友誼還能恢復嗎？

▲《比舍堂遠比議政府近》2主角「友達以上，戀人未滿」。（圖／翻攝自YouTube／콬TV ）

雖然整體劇情有點老哏，但也點出了許多問題，是很多人談感情時容易忽略的，這部非常適合有曖昧對象的人看，也許人生可以得到一些方向，就算沒有也沒關係，因為男女主角顏質都不錯，網路劇都短短的，也是打發時間的好夥伴。

▼《比舍堂遠比議政府近》第二季全集。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）