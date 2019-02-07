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側寫／牙套妹越活越美！訪問後的一句關心...呂薔暖入心裡

文／盧春花

記得第一次見面，在一個大圓桌上訪問，呂薔很青澀，當時才23歲，幾個記者和她聊起減肥、牙套及感情事，她很羞澀、很有禮貌，但也很真實。後來她入圍了金曲獎最佳女歌手，或許是金曲加持，專訪時比先前更有自信，我們都戴著牙套，訪問結束聊起牙套心得、還互追了IG，有陣子我拔智齒腫了一大包，某天訪問結束，她竟主動問我「妳臉還好嗎？」一個簡單的問候，很貼心、很溫暖，個性跟嗓音一樣純粹。

▲▼ 呂薔專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲呂薔年僅24歲，入圍去年金曲最佳女歌手獎。（圖／記者湯興漢攝）

一開始認識，呂薔容易緊張、怕說錯話，幾次訪問後，她越來越自在，就像和朋友般聊著天。我們聊著「牙套妹」心得，講著她拔了8顆牙、矯正器戴了2年多，我笑稱這方面她是前輩，因此當她那天突然問我「妳臉還好嗎？」我就像抓到浮木般開始吐苦水，而她默默關心的小舉動，我也默默感動及感謝。

2018年成績優異，呂薔入圍金曲獎最佳女歌手，趁勝追擊，年底又發了新專輯《Dear Myself》，憶起忙碌的2018年，她自評滿意又充實，更別說覺得累。出道6年的她，說起話來彷彿經歷過一切，「常常都有高低起伏，不會永遠在上面或下面」， 這句話從24歲的口中淡然說出，相較於才大他幾歲的我，聽了倒是有些佩服。被問金曲前後感覺到差別？她笑說，沒太大差異，「演出機會也沒變的比較多，希望大家快來找我表演！」然後我們一起哈哈大笑。

▲▼ 呂薔專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲對於金曲前後的差異，呂薔笑說沒太大改變。（圖／記者湯興漢攝）

除了音樂更受注目，呂薔越變越美、越來越有自信，想到自己剛出道時接受報社專訪，傻裡傻氣穿著像睡褲的運動褲、夾角拖就去受訪，如今她翻出當時照片，看了笑說：「很幽默！以前完全沒人教我啊，穿成這樣都去拍照了，還泡麵頭、真的是醜八怪。」以前的她，拍照僵硬、缺乏眼神、不會擺pose，她說：「我曾很害怕跟別人相處，因為牙齒不敢笑出來，我是愛漂亮的人，也想過為什麼我不是男生？可以不用化妝。」

▲▼ 呂薔專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲呂薔變美、越來越有自信。（圖／記者湯興漢攝）

以前上通告不擅言辭，在上電台節目前，總要先拿訪題事前演練一番，呂薔自知沒「效果」、很難訪，但現在的她變美、變得更有自信，她對現在的自己很滿意，就連身邊曾經帶她的同事，也察覺到她的進步。愛漂亮的她能素顏出門嗎？她馬上說：「no～走在路上被認出來時會很醜，出門見朋友也要化妝！」珍惜自己美麗的樣子，也活得更快樂。

2018年是豐收年，呂薔笑說，今年紅包可能會大包一點，媽媽通常會鼓勵她：「繼續加油、繼續努力。」也會玩笑說，想要一棟房、一輛車。現在單身的她，坦言想戀愛，不想一人獨自吃飯，但講完後停了幾秒，又自我矛盾地說：「但又覺得好麻煩，生活工作無法平衡，就會有一些意見不合的時候。」想生小孩當媽嗎？她攤著手、露出微笑說，「一個人麻木了，還是我去凍卵？！」

▲▼ 呂薔專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼呂薔坦言想談戀愛。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 呂薔專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

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