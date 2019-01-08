賴冠霖保鑣就快20人！粉絲擠爆北京機場...20萬人線上接機

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體Wanna One出身的賴冠霖，繼昨（7）日開設個人IG帳號，用中文和粉絲打招呼後，今日即前往北京，大批粉絲早已把北京機場擠得水洩不通，光保鑣就動用至少16、17名，加上工作人員就超過20多人的大陣仗，就有粉絲開啟直播，線上有近20萬收看「在線接機」。

▲賴冠霖保鑣就快20人！粉絲擠爆北京機場。（圖／翻攝自韓網、微博）

賴冠霖下午5點多由仁川機場出發，在南韓就已經被大批媒體與跟機粉絲團團包圍，混亂不已，晚間約莫9點出關北京機場，根據現場粉絲分享的影片，目測至少500名粉絲到場接機，光保鑣就有16、17人正在待命中，不少粉絲還沒看到偶像就直呼「好緊張」。

等到賴冠霖一出關，工作人員手拉手製造人牆，希望能維持秩序，沒想到還是有粉絲忍不住衝上去拍照，現場不斷聽到保鑣斥喝聲，以及粉絲齊聲喊，「賴冠霖，歡迎回國」。

▲將近20萬人在線上幫賴冠霖接機。（圖／翻攝自微博）

這是賴冠霖離開Wanna One後，首次以個人身分造訪北京，有粉絲為了讓不能前往機場的網友觀看實況，打開直播從2萬人，一直到賴冠霖現身時多達19.5萬人同時收看，顯現他的高人氣，粉絲興奮分享，「終於等到你」、「是我看過最帥最白的人」，但也有人抱怨，「說好的文明接機呢？」、「下次可以不要擠了嗎」。

賴冠霖接機影片請看這