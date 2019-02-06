別再叫我妙麗了！ 那些無法逃離「經典角色」的演員們

記者歐昭妏／綜合報導

當你／妳看到某些電影中的主角出現時，是否有過這樣的吶喊「ㄟ ～是ＯＯ（例如：哈利）」？

是的，有些演員深受會經典角色的框架住之苦，特別是賣座的系列電影，讓他們想突破觀眾的印象都非常困難，或者也可以這樣說...目前似乎沒有成功的例子，以下就為您整理出「難以突破經典角色」的演員們：

1.丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）－哈利波特

丹尼爾雷德克里夫在10歲接下「哈利波特」（以下簡稱哈利）一角後，這個名字等於死纏著他的一生。

▲丹尼爾雷德克里夫接下「哈利波特」一角後，就難以從中脫身。（圖／翻攝自YouTube、《哈利波特》劇照）

《哈利波特》從2001年首集播出後，續集都間隔一年，頂多兩年就推出，因此丹尼爾幾乎都是以哈利的形象出現在觀眾眼前，就算期間有什麼新的作品，也會因為《哈利波特》受到高度的關注給壓下去；所以他演出的《魔角》、《逃出亞馬遜》...等電影，都會讓人有「哈利，回葛萊芬多吧！」的OS出現。

▲就算丹尼爾怎麼努力想突破「哈利」的框架，觀眾對他的印象依然沒改變。（圖／達志影像）

2.艾瑪華森（Emma Watson）－妙麗

艾瑪華森一樣深受《哈利波特》詛咒（？），多數人現在看到她時，第一個出現的念頭應該都還是很會讀書（本人也真的很會讀書）、對哈利和榮恩的愚蠢行為愛翻白眼的「妙麗」。

▲艾瑪華森一樣難逃《哈利波特》詛咒的命運。（圖／翻攝自電影哈利波特臉書）

老實說，她算是《哈利波特》演員中比較跳脫成功的一名，不管是因為她的個人生活，或者是參與的其它電影（例如：《挪亞方舟》、《美女與野獸》），我們都可以明顯感受出她本人與妙麗的不同，但比起本名或是其它電影中的角色名字，我們都還是會忍不住叫她「妙麗」啊！

▲大家看到艾瑪華森還是會忍不住叫「妙麗」。（圖／翻攝自網路）

3.克里斯伊凡斯（Chris Evans）－美國隊長

在《美國隊長》之前，克里斯伊凡斯已經參與過一樣是漫威系列的《驚奇4超人》，他在裡面飾演「霹靂火」，可能是因為戲份沒有驚奇先生、隱形女多，而成功跳脫出那個角色，所以就算之後演出同是漫威出品的「美國隊長」，也少有觀眾覺得奇怪。

▲克里斯伊凡斯也演過漫威系列《驚奇4超人》的「霹靂火」一角。（圖／《驚奇4超人》劇照）

不過，當克里斯接下力量充滿全身的美國隊長後，這個英雄影子似乎已經跟他形影不離；他中間有過《紐約愛未眠》、《天才的禮物》等電影作品，但票房成績都普普，看過的人也沒有太多評論，相比他以美國隊長之姿出現拯救地球時的反應，可說是冷淡許多。

▲克里斯其它電影的反應比《美國隊長》還要冷淡許多。（圖／電影劇照）

4.達珂塔強生（Dakota Johnson）－格雷太太

達珂塔強生在成為「格雷太太」前後也演過蠻多部電影，你／妳還記得她演過《社群網站》、《單身啪啪啪》嗎？看到她的名字，在腦中連結到的畫面應該都還是《格雷的五十道陰影》裡的劇情吧？

▲達珂塔強生演出《格雷的五十道陰影》系列後，就與「格雷太太」的名稱密不可分。（圖／《格雷的五十道陰影：自由》劇照）

達珂塔的演技其實不差，但可能是因爲《格雷》的劇情比較重口味，她又擔綱女主角，以致於現在大家對她多用「格雷太太」來稱呼，而且之後找上她的導演，拍出的電影作品都比較不平淡、有深刻的記憶性，例如：《壞事大飯店》、《窒息》。

▲達珂塔強生最新作品《窒息》，也趨於重口味。（圖／傳影互動提供）

5.巨石強森（Dwayne Johnson）－痾...就是他本人

巨石強森算是比較特別的一位，因為他當演員之前，在美國職業摔角界的名聲已經非常響亮，個人特色也早就深植大家的心。所以，就算他演過《玩命關頭》、《海克力士》、《加州大地震》，以及《摩天大樓》等等多部電影，大家對於他電影裡的角色名似乎都不太記得，但就是知道「那是巨石強森演的」，幾乎也都是動作類作品的本色演出。

▲巨石強森不管演出什麼電影，都由跳脫不了他就是「巨石強森」的框架。（圖／電影劇照）

「被角色框架住」對演員來說是福是禍？因為電影的高知名度才會讓觀眾對他們有了既定印象，演員也因此賺得許多財富；另一方面，導演們剛開始會因為這些演員的高知名度而給予戲約，但當他們發現觀眾的既定印象難以破除時，自然而然就會避開挑選這些演員，所以就算演員再如何努力，也因為背負著這些經典角色而難有突破...這樣來看，應該是禍大於福吧！

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