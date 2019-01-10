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贈獎／狗的演技好到傻眼！榮獲坎城「狗狗金棕櫚獎」神片《狗奴人生》

娛樂中心／綜合報導

榮獲坎城影展等五項最佳男主角肯定的《狗奴人生》（Dogman），為坎城常客國際名導馬泰歐賈洛尼（MatteoGarrone）的最新作品，敘述一名性格溫和的寵物美容師，長期受到好友的威脅困擾，起初想幫助他重啟正常人生，然而當發現自己已深陷泥淖時，為了維護尊嚴他決定鋌而走險。

《狗奴人生》電影海報。（圖／捷傑電影提供）
▲《狗奴人生》將於1月11日上映。（圖／捷傑電影提供）

在金馬影展台灣首映旋風完售，人與狗的精湛演技，不但擄獲影迷佳評，更受金馬執委會執行長聞天祥推薦「演技太強大，好看而椎心的成人寓言」，一部小人物飛蛾撲火的人性大考驗！

本片不但被選為本屆奧斯卡最佳外語片義大利代表，更榮獲第71屆坎城影展最佳男主角，橫掃歐洲電影獎最佳男主角、最佳服裝設計、最佳妝髮設計獎等多項國際獎項。除了男主角精湛表現之外，電影裡的狗演員更以傲人演技，全體奪下狗演員最高榮譽坎城影展狗狗金棕櫚獎，成為電影中最大萌點，本片可說是集結本屆坎城影展最會演的狗與人之作。

《狗奴人生》電影劇照。（圖／捷傑電影提供）
▲▼《狗奴人生》電影劇照。（圖／捷傑電影提供）
《狗奴人生》電影劇照。（圖／捷傑電影提供）

==== 參加活動！送你看《狗奴人生》====

 ◎活動時間：即日起至1/14(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你會幫狗狗取什麼名字？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《狗奴人生》首三日交換券一組(2張)  
使用時間：1/18-1/20期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：1月14日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於1/16(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 狗奴人生

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