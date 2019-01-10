贈獎／狗的演技好到傻眼！榮獲坎城「狗狗金棕櫚獎」神片《狗奴人生》

娛樂中心／綜合報導



榮獲坎城影展等五項最佳男主角肯定的《狗奴人生》（Dogman），為坎城常客國際名導馬泰歐賈洛尼（MatteoGarrone）的最新作品，敘述一名性格溫和的寵物美容師，長期受到好友的威脅困擾，起初想幫助他重啟正常人生，然而當發現自己已深陷泥淖時，為了維護尊嚴他決定鋌而走險。





▲《狗奴人生》將於1月11日上映。（圖／捷傑電影提供）

在金馬影展台灣首映旋風完售，人與狗的精湛演技，不但擄獲影迷佳評，更受金馬執委會執行長聞天祥推薦「演技太強大，好看而椎心的成人寓言」，一部小人物飛蛾撲火的人性大考驗！

本片不但被選為本屆奧斯卡最佳外語片義大利代表，更榮獲第71屆坎城影展最佳男主角，橫掃歐洲電影獎最佳男主角、最佳服裝設計、最佳妝髮設計獎等多項國際獎項。除了男主角精湛表現之外，電影裡的狗演員更以傲人演技，全體奪下狗演員最高榮譽坎城影展狗狗金棕櫚獎，成為電影中最大萌點，本片可說是集結本屆坎城影展最會演的狗與人之作。





▲▼《狗奴人生》電影劇照。（圖／捷傑電影提供）





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◎活動時間：即日起至1/14(一) 12:00止

◎活動辦法：

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