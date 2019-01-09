ETtoday獨家直播KKBOX風雲榜搶先發佈會

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▲kkbox風雲榜搶先發佈會將於ETtoday獨家直播。（圖／吳思穎提供）

亞洲數位音樂領導品牌KKBOX第14屆KKBOX風雲榜即將於1/26於台北小巨蛋盛大舉行，搶先發佈會由黃子佼主持，率先以年度主題「Music BeyondImagination超樂想像」公布本屆精彩內容，並邀請奪得本屆風雲歌手的嘻哈天團頑童MJ116出席，因他們雄蛋演唱會強碰風雲榜無法出席，KKBOX特別讓他們先領取榮耀。在記者會上，頑童MJ116將傳「家私」，端出「嘻哈寶箱」跟音樂頑童佼哥較勁比劃，面授私房祕技給佼哥，給首度由主持人轉表演嘉賓的佼哥一些獨門撇步，想收看的粉絲可以鎖定14：00- 15：00 星光雲粉絲團與星光雲APP的直播~

由亞洲數位音樂領導品牌與音樂媒體 KKBOX 所舉辦的「KKBOX 風雲榜」，是華語音樂圈最具指標性和影響力的頒獎典禮。得獎名單是透過千萬會員點播次數產生，以及重量級藝人共同參與打造出的獨家演出內容，是最星光燦爛的音樂盛會，更是華語音樂最大宣傳平台。

這次第14屆KKBOX風雲榜記者會將於1／9 （三）下午14:00-15:00搶先發佈這次演唱會名單

第 14 屆 KKBOX 風雲榜以「超樂想像，Music Beyond Imagination」為主軸，將在 2019 年 01 月 26 日 (六) 於小巨蛋盛大舉辦！ETtoday APP 將同步直播