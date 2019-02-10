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揭露「製作人性騷小編」事件　解婕翎慘遭惡性報復

記者許逸群／台北報導

女星解婕翎在2018年可說是大豐收，不僅工作滿檔，也在年底完成夢想開了手搖飲料店「Joly特調飲品專賣」，更在今年初發行全新EP。不過看似工作順利，但在圈內擁有好人緣的她，卻無故被一名「製作人」言語中傷，讓她無奈地說：「我到底是惹到誰？我真的很衰。」

▲▼藝人解婕翎開店專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲解婕翎完成夢想開設手搖飲料店。（圖／取自解婕翎臉書）

提到2018年的歷程，解婕翎充滿感激與愉悅，無論是演藝圈的工作、實況、代言，甚至開店與發行新作品，全都可以讓她掛在嘴邊好一陣子，不過，其實她也有遇到遭惡意中傷的事情。她的經紀人兼好友佳佳表示：「她的個性不想反駁、解釋，但要讓不認識她的人知道，她不是這樣的人。」

▲解婕翎。（圖／取自解婕翎臉書）

▲解婕翎2018年工作相當充實。（圖／取自解婕翎臉書）

解婕翎透露，先前曾有位製作單位的女生小編向她求助，表示遭製作人性騷擾，時常盯著她胸部看，甚至會說些曖昧的話，讓她萌生離職念頭。見義勇為的解婕翎得知後立刻跟公司老闆報備，該名製作人則被約談，且被查出擅用公司資源接案子而遭解僱。

▲解婕翎。（圖／取自解婕翎臉書）

▲解婕翎無端「被黑」覺得相當無奈。（圖／取自解婕翎臉書）

沒想到該名製作人從此對解婕翎懷恨在心，不僅四處跟人說她耍大牌、有大頭症，還向與她一起合作的實況主說「一起把她弄掉」。不僅如此，解婕翎曾從朋友那得知，自己在網路上被「黑」的文章，且發文者正是該名製作人的員工。

解婕翎一度因忍受不住而在私人臉書抱怨，不過立即有演藝圈前輩給予安慰，「不要把妳的福報弄掉，那種人自然會有報應。」解婕翎坦言，其實已經放寬心不去理會，但似乎因越表現地不痛不癢，對方就更變本加厲，讓她相當無奈，只求新的一年能夠免去這些莫名奇妙的怪事。

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