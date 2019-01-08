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韓劇罕見主題「室內裝修」！《恩珠的房間》小品超療癒

韓國的筆記 次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大..

文／次長

人生DIY劇《恩珠的房間》是改編自同名的網漫，由Olive TV拍攝的第一部電視劇作品，我覺得這個題材也超適合特立屋阿～IKEA阿來投質拍攝哦XDDD其實這部算是近期蠻療癒系的電視劇作品，看的時候都會心情蠻輕鬆的，而且結合了我很有興趣的主題，就是「室內裝修」。

▲韓劇《恩珠的房間》。（圖／翻攝自恩珠的房間官網）

《恩珠的房間》，是講述一位厭倦出賣新鮮的肝的女性，從職場退下轉成SOHO後，因為一盞朋友幫她安裝的燈後，開啟人生明燈的故事。

不知為何覺得女主親切到讓人像照鏡子一般，因為一直賣肝工作，殊於打理生活，直到改變命運的燈出現在她家後，她的生活也開始逐漸為「自己」上出色彩。

▲韓劇《恩珠的房間》。（圖／翻攝自恩珠的房間官網）

常常工作時都會想，這社會的價值與運轉模式真的適合每個人嗎？當我們在小的時候，被未來的價值觀追趕成大人，卻沒有人告訴我們，要如何能為自己活得更開心、更趣味呢？

也許這世界有五成的人都在從事不適合他的工作，有時這樣的想法，會令我想到以前不知哪看到的巫病說，本來應該要當巫的人沒去做他應該要做的事，就會生病，結果接受降神成為巫後不藥而癒，或許太多人沒機會去挖掘出天賜的才華，逐漸活得黯然消色吧！？

▲韓劇《恩珠的房間》。（圖／翻攝自恩珠的房間官網）

女主恩珠，因為一盞燈，開啟了她DIY裝修的生活，房間從狗窩逐漸變得越來越舒適，她也越活越開心，藉由網路的裝修分享，同時協助慰勞了其它人。覺得是部療癒的小品劇，而且每集後面也會教大家自己DIY的小技巧，蠻可愛的，介紹給大家～

PS. 女主角柳惠英就是《請回答1988》的寶拉、男主角金宰英則在剛下檔的《百日的郎君》飾演無煙。

（以上圖片皆翻攝自恩珠的房間官網）
▼男女主角金宰英與柳惠英合唱戲劇原聲帶。（影片來源：YouTube Olive）

次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大眾文化認識了全然陌生的韓國。2014年末開始以「韓國的筆記」在臉書活動，當時最流行的劇就是《未生》，在100人不到的粉專裡莫名地被稱為次長。看更多請至粉絲團【韓國的筆記】

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關鍵字

恩珠的房間, 金宰英, 柳惠英, 日韓風

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