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專訪／國中減肥兩天「再也吃不飽」　網紅路路曝大胃王辛酸

記者許逸群／台北報導

在2018年末竄起的YouTuber路路（路心倪），因小小的個子卻有「驚人」的食量，短短幾個月就在網路上走紅。路路曾挑戰餐廳的大胃王比賽，在1小時內成功吃完巨大漢堡套餐，總重高達7公斤，讓眾人稱奇。不過，有這項「特殊才能」，她則不認為是件好事。

▲▼YouTuber大胃王路路（路心倪）專訪。（圖／記者張一中攝）

▲YouTuber大胃王路路（路心倪）專訪。（圖／記者張一中攝）

現21歲的路路個頭嬌小，體重都維持在40到43公斤之間，以前連4分之1個便當吃不完的她，因在國中三年級時想減肥而節食，沒想到她兩天過後卻發現「再也吃不飽」。她透露，在沒有刻意為拍攝影片而大吃的情況下，每月的伙食費最少3萬，多則到7萬，「我去商店買微波食品就會買到1千多元。」

路路表示，並無特別喜歡吃所謂的高檔食材，覺得能吃平價的吃到飽火鍋或是燒烤就很滿足，也會特地挑跟店家熟的店，就怕被白眼對待。她透露，曾發生用她名字訂位吃到飽餐廳「被告知客滿」，不過另名朋友訂位卻可行的情況，但是她也能理解店家心情，所以就不會再去。

▲▼YouTuber大胃王路路（路心倪）專訪。（圖／記者張一中攝）

▲誰能想像個子嬌小的路路，一餐能吞下7公斤的食物。（圖／記者張一中攝）

路路起初因YouTuber三原慧悟到某壽司店挑戰大胃王項目，失敗後突然發現牆上有「她」挑戰成功的名字，便透過網路聯繫合作，沒想到首支影片「在士林夜市吃5000元」創下200萬流量，讓路路瞬間成為許多網紅想邀約的嘉賓。不過，路路自己也沒想到，只是按照腳本在走的她，卻意外成為網友攻擊的對象。

▲▼三原慧悟，路路，大胃王，迴轉壽司。（圖／ETtoday）

▲路路因三原的邀約下意外走紅。（圖／三原慧悟授權）

在許多YouTuber的建議下，路路也自行創立頻道，但她坦言：「金錢已經沒得到支持，前期花了10幾萬，但1元收益都還沒拿到。然後網友更多批評跟謾罵，覺得自己真的適合嗎？」而被說個性太過囂張或是不禮貌，其實只是為了節目效果。

「燒錢、被罵得真的很慘，受不了，我不想要這樣子。其實我是一個有憂鬱症的人，要跟自己做內心的協調。」路路接著透露，有時候刻意顯現出自信，其實是為了隱藏自卑。好在許多前輩給予開導，才讓她慢慢能夠去接受。

開設頻道的路路，目前還是會以「吃東西」為主，但不論是為了健康或是工作，她也還在摸索與試探其他類型的影片，希望慢慢地將「吃與生活」結合。新的一年，她的首要目標是希望讓頻道的風格定型，希望讓大家認識「真正的路路」。

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