前女友控訴「瘋狂劈腿」　周孝安道歉：都是我的錯

記者李欣容／台北報導

周孝安日前被李京恬指控劈腿，還刻意不公開兩人感情，周孝安今（7日）出席新戲首映會時回應，和李京恬本身就存在問題，「有次爭吵，她問我對曉涵是什麼感覺。」而他也不避諱，直接說：「我是喜歡曉涵這個人沒錯。」

▲▼ 《必勝大丈夫》首映，左起蔡振南、周曉涵、周孝安。（圖／記者屠惠剛攝）

周孝安和周曉涵在13年前因「愛情國小」網誌認識彼此，曾短暫約會過，但因周曉涵當時在台中唸書，戀情不了了之，直到這次合作新戲才又見面，周孝安坦言：「我真的有回到以前小時候那樣的感覺，但我也不確定是戲的感覺，還是對她這個人有感覺。」當李京恬問他時，他竟也如實回答，才知說錯話。

▲周孝安和周曉涵拍戲現場互動曖昧。（圖／翻攝自Facebook／周孝安）

周孝安解釋，當時和李京恬說好不公開，「畢竟我們都是演員，為什麼後來變成是她說我不願意，是因為當我說我們有問題的時候，她第一個反應是那你馬上公開啊，我立場我會覺得把問題解決在公開。」殊不知問題還沒解決，兩人就分手收場。

▲周孝安（右）和周曉涵今互動尷尬。（圖／記者屠惠剛攝）

周孝安事後也有傳訊向李京恬道歉，「畢竟她那時候在上海，沒有去好好解釋、安撫她，都是我的錯，我的問題。」周曉涵也說，新聞出來後在片場遇到，周孝安和她互動尷尬，「我有找他溝通一下，可以恢復本來的互動，沒有必要刻意閃躲。」