周孝安「認愛」周曉涵　新歡見光死苦笑：哪敢再靠近我

記者李欣容／台北報導

周孝安日前被李京恬指控劈腿，扯到周曉涵和另一名疑似新歡的女性，周孝安今（7日）出席新戲首映會時，刻意和周曉涵隔開站，兩人之間流露尷尬氛圍，周孝安透露13年前曾和周曉涵約會過，確實對周曉涵有好感，至於和新歡是否有後續發展？周孝安苦笑：「就沒有聯絡，人家也會怕，看到這些東西哪敢再靠近我。」自己感情沒處理好，對李京恬也很抱歉。

▲周孝安坦承對周曉涵有好感。（圖／三立提供）

周孝安在當模特兒時就認識周曉涵，兩人透過「愛情國小」日記網站認識，互相欣賞對方文筆，進而約見面約會，但當時周曉涵在台中讀書，很少上來台北，之後也不了了之，直到這次合作《必勝大丈夫》才又見面。





▲周孝安和周曉涵拍戲現場互動曖昧。（圖／翻攝自臉書／周孝安）

周孝安在新戲開拍前跟李京恬解釋合作狀況，「我有提過小時候約會的事，是我某次在跟她（李京恬）爭執，她問我對曉涵是不是有感覺，我說當然會有好感，但我們私下確實沒發生其他事。」周孝安也知道自己說錯話，會讓人誤解，至於沒有公開是兩人有共識，「當我說我們有問題的時候，她第一個反應是那你現在馬上公開啊，我立場是可不可以把問題解決再公開，但問題沒解決就分開了。」

▲周孝安對李京恬很抱歉。（圖／翻攝自臉書）

周孝安也坦承喜歡周曉涵的直接大方，對彼此的關係發展「沒設限」，越講越曖昧，讓一旁的蔡振南馬上出來打圓場：「老朋友了，高抬貴手嘛，幫我們新戲推一下。」