專訪／董至成北漂「惡夢」：要扛行李箱回家，還是耗下去

記者許逸群／台北報導

53歲的資深藝人董至成在2018年毅然辭去主持了12年的《綜藝大集合》北漂，數度被看衰「老了才去，顏質也演不了主角」，不過他自認運氣碰巧上門，讓他靠著「杉菜爸爸」的名號，連續有工作邀約上門。可是過程的辛酸不少，他坦言：「常常做惡夢8個月沒接到戲。」

▲董至成北漂成功，工作邀約不斷。（圖／資料照）

董至成當初扣除生活費，他還多帶了20萬元到大陸，「到新的地方去，不管多大牌、多有本事，總要看人家臉色。請導演、編劇吃飯是一定要的，難道會有明星請我吃飯嗎？」而就在交際費花得差不多的時候，剛好《流星花園》在重播，人人都在回味，加上他已宣布在北京扎根，自然開始有邀約上門。

董至成把握機會，「我把每部都當最後一部來拍，不只給觀眾看，還要給業內的導演、製片人看，他們覺得你好，你才能拿到下一部戲的入場券。這邊什麼人才沒有？演員至少千萬人，競爭也相對激烈。」雖然戲約不斷，但他不是一直都那麼順利，這期間曾遇過合約簽了之後突然沒下文的情況，也只能摸摸鼻子繼續尋求下一個機會。

▲董至成誇讚大陸的拍攝相當到位且專業。（圖／北京飛蝶文化提供）

除了要掙錢，他也想掙一口，告訴大家他可以，但背地裡的辛酸卻鮮少說出口。董至成感性說道：「小朋友唸初一了，我每天晚上都非常寂寞、非常空虛的，只能看著家徒四壁。小孩是做了5次試管才成功的，疼都來不及了就這樣離開他，就一個獨生子而已，中間卻隔了4小時飛機的距離，我會不想念我的家嗎？」

董至成坦言做過最壞打算，當劇組工作告一段落，獨自回到北京租屋處時，常常擔心沒有下一部，「到底是要扛3個行李箱回台灣，還是耗下去？想到可能要請家裡寄錢給我，我心裡就很慌張。」不過他仍堅持當初跟胡瓜的言談，「我總要離開他去看看外面的世界，他雖然不捨也同意了，請辭了幾次才成功。金鐘獎不覺得可惜，因為美麗的勝仗我已經打過了。」

▲董至成對《大集合》的感情無需多談。（圖／民視提供）

如今董至成的戲約一部接一部，平均4個月才回台灣一次，且因接拍他夢寐以求的連續劇，台灣的農曆過年也無法跟家人團圓，就連除夕夜都在工作。他給自己訂下3年的目標，只要在大陸打好基礎後就能回到台灣，而這些辛苦與血淚，他都甘之如飴，一切都是很單純的想法，就為了讓家人能有更好的生活。