石原聰美爆分手IT社長！　熱戀7個月「感情生變」內幕曝光

▲石原聰美新年爆分手IT社長。（圖／翻攝自推特、IG）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星石原聰美被爆分手IT社長前田裕二！她2018年5月被拍到和男方蜜遊沖繩，戀情因此曝光，隨後又傳出半同居。就在她被列為2019年最有可能結婚的女星時，原來兩人疑似漸行漸遠，連跨年也沒有一起過。

據日媒《女性SEVEN》報導，石原聰美於12月24日迎接32歲生日，去年12月30日和閨蜜一起在高檔中菜餐廳聚會，被拍到手上提著大紙袋的模樣。她日前被爆和前田裕二半同居，但是男方年底都在夏威夷，兩人一起出現的機率大為降低，知情人士透露，她陷入熱戀期時，再忙也會抽空見面，現在年底有了休假，也是各自過各自的，感情似乎亮起紅燈。

▲石原聰美2018年底和閨蜜慶生。（圖／翻攝自日網／女性SEVEN）

此外，前田裕二原本有約石原聰美飛夏威夷一起跨年，但是被對方以年底有重要事情拒絕，「互相都不肯讓步，以自己的事情為優先考量，這要分手了也是不可避免的事，感覺已經有了鴻溝。」有關分手傳言，他則表示「不回答私人問題。」

▲前田裕二在夏威夷跨年。（圖／翻攝自IG／前田裕二）

石原聰美因《朝5晚9》和山下智久爆出熱戀，一度傳出結婚倒數，結果仍以分手收場，隨後男方被爆帶嫩模Niki蜜遊夏威夷，雙方復合無望。她在感情低潮期受到前田裕二鼓勵，兩人關係有了進一步發展，不過年底受訪時談到感情觀時則說：「如果想結婚的話，就算是再喜歡但是對方不想結婚的話，這種關係最好還是斷了吧。不這樣的話我覺得下一個男人就不會出現了。」沒想到她和IT社長傳出分手倒數，感情進度再度受到關注。