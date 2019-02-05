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2018年2神劇都是他演的！10部連假一口氣看完超爽韓劇

薇琪吳不負責任的報告書 薇琪吳

日韓電視劇＆綜藝中毒者、迷妹體質。沉迷日韓影視的朋友們，來和我一起聊天..

文／薇琪吳

2018韓劇的流行趨勢已逐漸往類型劇、職人劇靠攏，從神父、舞台設計師、法官、家居清潔員、機場地勤、AI機器人等，各種以往在韓劇裡很難見到的職業，都一躍為電視劇的主軸。而背景元素也不像過往以戀愛為大宗，反而加入了許多耳目一新的設定，從寫實職場、監獄生活、驅魔驚悚到AR實境體驗等。

▲tvN年底大戲《男朋友》《阿爾罕布拉宮的回憶》即將開播。（圖／愛奇藝台灣站、Netflix提供）

▲2018年底開播的《男朋友》《阿爾罕布拉宮的回憶》收視都超好。（圖／愛奇藝台灣站、Netflix提供）

在演員卡司方面，從戲精級的電影界大咖、久未接戲的韓流天王天后，都在去年華麗回歸小螢幕。即使只挑一部看，也一定會有讓你感興趣的作品。2018年的韓劇讓我追得很愉悅，雖然偶爾會有點超展開，但比起無趣的公式化劇情，這種都算是無傷大雅。趁著9天連假推薦給大家。

對我來說一個吸引人的電視劇，至少要符合這三大要素：設定不落俗套、敘事節奏流暢、結局不虎頭蛇尾。而綜觀去年我看完的電視劇中，有打「★」推薦的，都是我認為有符合這三項條件的。（沒列到的不是不好哦，可能只是剛好我沒看）

★年度神劇★

1. 火星生活
2. 機智牢房生活

▲2018年度神劇《火星生活》《機智牢房生活》。（圖／愛奇藝台灣站提供、翻攝自tvN）

▲2018年度神劇《火星生活》《機智牢房生活》。（圖／愛奇藝台灣站提供、翻攝自tvN）

得獎理由：
這兩部劇的共通點就是主角都有鄭敬淏，但絕對不是我偏心，就是他剛好這麼會挑劇本。

《機智牢房生活》嚴格來說是2017冬季開播，但在1月完結時的熱潮至今還歷歷在目。看似嚴肅的監獄題材設定，每一集長達1.5小時的播映時間，卻能精采到讓觀眾無法轉移視線。上一秒溫馨搞笑，下一秒給你反轉的一巴掌，無論題材、卡司、劇本完整度都是滿滿的五顆星。

《火星生活》得獎的最大理由，是因為它是部超脫原作的優秀改編作品。原作為BBC十大經典英劇，背景為現代主角穿越回80年代的英國。光看這個設定就知道改編有多吃力不討好，文化較相近的美劇也曾因改編失敗而被腰斬。

但韓版不僅完美融入本土特色，甚至重現了韓國在80年代真實發生的歷史事件，最後還不忘致敬一下原版主題曲《Life on Mars?》。劇本寫得毫無破綻，到最後一集都不冷場。如教科書般完美，紮實地立下改編劇的高標竿。

★年度優秀作品★

1. 雖然30但仍17
2. 小神的孩子們
3. 瘋了，因為你

▲2018年韓劇《雖已30但仍17》、《小神的孩子們》、《瘋了，因為你》。（圖／龍華電視、愛奇藝台灣站提供、翻攝自瘋了因為你官網）

▲2018年韓劇《雖已30但仍17》、《小神的孩子們》、《瘋了，因為你》。（圖／龍華電視、愛奇藝台灣站提供、翻攝自瘋了因為你官網）

得獎理由：

《雖然30但仍17》步調很有日本晨間劇氛圍，雖然是溫馨小品，但在劇情編排上卻環環相扣，縝密不落俗套。天才小提琴手×舞台設計師的職業描寫很有特色，每集以古典樂曲目為點題的手法，讓人耳目一新。沒有壞人、沒有大場面，卻讓觀眾得到最純粹清新的感動。

《小神的孩子們》的劇本完整度很高，演員表現恰如其分的出色。從三個主角的經歷描寫到反派的出身背景，劇情總是能緊抓住主軸，以流暢的方式呈現。發便當毫不手軟，到最後一集也不知道誰能活下來的懸念，是我給這部作品高分的原因。

《瘋了，因為你》是只有兩集的短篇劇，但不論劇本演員、配樂運鏡，都是上上之選。近年來好看的短篇劇不多，所以分數比較高。

★不落俗套的佳作★

▲2018年韓劇《客：the guest》《過來抱抱我》《就算死也喜歡》。（圖／愛奇藝台灣站提供、翻攝自過來抱抱我官網）

▲2018年韓劇《客：the guest》《過來抱抱我》《就算死也喜歡》。（圖／愛奇藝台灣站提供、翻攝自過來抱抱我官網）

1. 客TheGuest
披著驅魔驚悚皮的淒美愛情劇，靈媒×神父×刑警的設定新穎，結局完美，但中途超展開扣了點分～

2. 過來抱抱我
柏拉圖式的虐戀，男主角的對於人性的掙扎是一大看點。

3. 就算死也喜歡
爆笑流暢的輕鬆喜劇，直到最後也無法猜到的結局，優秀到看不出是出自新人編劇之手。


♪ 輕鬆小品 ♪

▲2018韓劇戀愛小品《馬成的喜悅》《不是機器人啊》。（圖／愛奇藝台灣站提供、翻攝自不是機器人啊官網）

▲2018韓劇戀愛小品《馬成的喜悅》《不是機器人啊》。（圖／愛奇藝台灣站提供、翻攝自不是機器人啊官網）

1. 不是機器人啊

男女主角的CP感很出色，俞承豪的演技強勢Carry，（偽）機器人的設定新穎，除了主軸劇情外，如果你不建議配角的戲份過於平面，而且結局很普通。

2. 馬成的喜悅
演員的CP感出色，暖男系總裁很少見，且導演的剪輯流暢、運鏡唯美，可惜編劇中途開始走歪路，結局有點弱。


▶以上都追完了，2017年舊劇再發現

《Duel》：複製人的悲歌

《今生是第一次》：寫實版的月薪嬌妻

《復仇筆記》：男友力爆發的校草教你撩妹

《曖昧男子》：超惡搞的直男BL歡樂劇

▶棄劇（個人觀點）

劇情主軸過於散亂：
經常請吃飯的漂亮姊姊、雞龍仙女傳

不合胃口：
加油吧威基基、金秘書為何那樣

演技需要支援：
我的ID是江南美人

不合現實：
男朋友、福秀回來了

你的年假追劇模式on了嗎？

薇琪吳
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關鍵字

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