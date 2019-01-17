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結婚像愛穿紅色的我變了！《今生是第一次》寫實「黑色大衣」理論

薇琪吳不負責任的報告書 薇琪吳

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文／薇琪吳　

你覺得說你溫順體貼是在稱讚你嗎？
那是在說以後要好好聽公婆的話，什麼都不要有意見。

同樣是以「理科男×文科女的契約結婚」為主打，日劇《月薪嬌妻》的氛圍詼諧可愛，節奏明快，但韓劇《今生是第一次》卻選擇走向對傳統婚姻、男女平權議題、年輕人的經濟困境，更加寫實的諷刺與探討，而最近終於在台灣電視上看得到啦！

▲▼《今生第一次》李民基、庭沼珉。（圖／緯來戲劇台提供）

（圖／緯來戲劇台提供）

 婚禮不是你們自己的活動啊，你們的意見一點也不重要。
電視劇為什麼要辦製作記者會？因為要吸引人們的關注。
這樣投資人和電視台才會滿意，婚禮也是一樣的道理。

劇中男女主角決定假結婚之後，為了不要辦婚禮，和父母一言不合，女主角的好友如此勸說道。

我身邊結婚的朋友，在準備婚禮的時候，幾乎大部分都跟我抱怨過：「這不是我的婚禮啊（苦笑）～」喜帖是婆婆決定的，婚禮場地是公公決定的。選了某件白紗，被雙親說太過暴露等等。婚禮，從來都不是自己的事。

我個人覺得最有共鳴的台詞，其實並不是男女主角之間的戀愛，而是「黑色大衣理論」
▲《今生是第一次》黑色大衣理論。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

劇中女主角的高中好友，有一個愛情長跑七年的男友，她非常想要結婚，從小到大的夢想就是做個賢妻良母。某次女主角問她說：「為什麼你這麼想要結婚呢？」好友看著服裝店櫥窗的紅色大衣，緩緩地說道：

「你知道的吧，小時候黑色衣服我看都不看一眼，
總是穿著紅色這種顯眼的衣服。
但是現在打開衣櫃，我也會不自覺拿著不顯眼的衣服，
不論穿什麼都很搭，去哪兒都不會太顯眼，所以覺得好。

▲《今生是第一次》黑色大衣理論。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

我就想和別人一樣平凡生活，
成為有孩子和老公的那種阿姨。
去朋友聚會一起說說公婆，說說養育孩子的事情，

現在只想穿那樣的黑色大衣，
和大家在一起也不會顯眼的人，
做著和別人一樣的事情，一起聊天一起笑，
那就是我的夢想。

結婚對我來說就是提醒我和別人一樣好，
作為女人有價值的黑色大衣。」

長大之後，總會覺得成人的世界很難。什麼時候「與眾不同」成為了一件丟臉的事呢？因為大家都在找工作，所以進入了職場。因為大家都在結婚，所以進入了婚姻。這樣想的人，或許不在少數吧？

人生的階段，如果停滯在某一處，就像是因為你不夠好，所以落後於眾人的腳步。

《今生是第一次》這部戲，編劇寫了很多很棒的台詞。劇中引用文學名著或是各種理論來解析男女關係，也非常有意思。以韓劇來說，真的算是很「女性主義」的一部戲了。

薇琪吳
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關鍵字

今生是第一次, 李民基, 庭珉沼, 結婚, 日韓風

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