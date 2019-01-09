張基龍、崔宇植省水共浴被撞見！《曖昧男》超惡搞直男BL歡樂劇

文／薇琪吳

每個人身邊總有一對男性朋友，整天膩在一起勾肩搭背，感情要好到連女朋友都會吃醋的程度。而這部《曖昧男》一集只有5～6分鐘的惡搞BL網路劇，就是在敘述一對直男CP的歡樂同居日常。每一集都超級好笑！非常適合過年闔家觀賞（?）～

▲《曖昧男》主演崔宇植、張基龍。（圖／翻攝自Facebook／dingo.studios.kr）



這對直男CP其中一位，是才剛來台灣舉辦見面會的張基龍，演過《我的大叔》《過來抱抱我》《Go Back夫婦》，另一位則是電影《屍速列車》裡面棒球隊情侶檔的崔宇植，劇情描述，住在同一間公寓的大學生圭泰（崔宇植 飾演）＆奇濟（張基龍 飾演）因為住在隔壁房間，而互相熟識了起來。



某天，奇濟被煙火的火花彈到眼睛，性格細膩的圭泰就貼心地墊腳為他吹吹眼。沒想到，這浪漫曖昧的一幕，被全公寓和兩人的女性友人看見了！從此之後，眾人都以為他們倆是一對未出櫃的男男情侶。

▲崔宇植、張基龍做任何事情都會被誤會是一對情侶。（圖／翻攝自Facebook／dingo.studios.kr）



雪上加霜的是，圭泰家因漏電而失火，房東便提議他可以暫時先住在隔壁的奇濟家。於是，兩人就開始了曖昧的粉紅色同居生活...。



每一集的開頭都會以圭泰＆奇濟的親密鏡頭作為標題，再開始倒敘兩人發生了什麼荒謬好笑的事，才會演變成這個狀況。最後一定會以被路人朋友撞見，誤會他們是情侶作為結束。



喜歡看男孩子搞曖昧的觀眾朋友們，千萬不要錯過！連我媽都看到快笑破肚皮，推薦給大家～！

▼《曖昧男》片段。（影片來源：Facebook 薇琪吳不負責任的報告書）

薇琪吳

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