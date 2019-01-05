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獨家／小樂28歲回歸音樂圈！　老闆「超大生日禮」讓他爽翻

記者關韶文／台北報導

藝人小樂（吳思賢）2018年事業大豐收，從2016年以《料理高校生》入圍金鐘獎後，一路晉升戲劇圈男一穩坐男主角寶座，一連接演《姊的時代》、《愛的3.1415》，適逢28歲生日，老闆張世明決定送他一個大禮，「一場大型演唱會！」

小樂2018年工作滿檔，在戲劇圈深耕許久開出漂亮成績單，從《料理高校生》學生角色，一路演到《極品絕配》男二，接著升格男主角演出《姊的時代》、《愛的3.1415》。

▲▼小樂,吳思賢。（圖／傳奇星提供／三立提供）

▲小樂在戲劇圈耕耘獲得好成績。（圖／傳奇星提供／三立提供）

在2019年的跨年晚會上，小樂推出最新單曲《天生你對》數位上架，這是第一首屬於自己的英文單曲，也是小樂送給自己的生日紀念。值得一提的是，在新歌中，小樂更升格製作人，自己參與製作。

▲▼小樂,吳思賢。（圖／傳奇星提供）

▲小樂開心慶祝28歲。（圖／傳奇星提供）

生日這一天，老闆張世明除了邀約工作人員一起替他慶生外，更宣布2019年讓小樂全面回歸歌手身份，承諾替他舉辦一場音樂會。記者追問演唱會規模多大，老闆張世明則說，「期許他努力的成績，也看歌迷踴躍的程度。」

小樂開心慶生，並感謝一路以來給他幫助的人，「謝謝這出道五年所有人給的機會和教導，去年又是個學習的一年，拍完了姊的時代又接著拍了愛的3.14159，很久沒有好好當歌手，今年要努力創作，在音樂上也要交個成績單來謝謝所有支持愛我的人。」

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