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吳汶芳、王笠人「黑白配」　站在一起變成OREO餅乾！

記者關韶文／台北報導

福茂創作女聲吳汶芳和王笠人，同門師姐妹交情好，3日在小河岸攜手開唱，票房秒殺，吸引爆滿的粉絲將小河岸擠得水洩不通，王笠人率先登場，以演奏keyboard自彈自唱開場，並帶來她的愛情三部曲，師姐吳汶芳接力登場，再展高超吉他琴藝征服全場，她與粉絲大談心事。

王笠人跨年前意外感冒，幸好病情已逐步康復，她以醇厚嗓音先演唱自己的第一首創作《Heavy on my soul》，接著唱起茄子蛋樂團的《浪子回頭》，唱完後她如釋重負，笑說：「我很喜歡這首歌，練了好久，我完全不會講台語，真的是靠同事一個字一個字唸給我聽，我用拚音寫起來，然後碰到同事就唱給她們聽，被嘲笑很多次啦，說看我唱得很投入，但聽不懂我在唱什麼，今天你們都聽懂了嗎？」

在超High的情緒中，吳汶芳接棒上台，和王笠人合唱《你是答案》和《心之所向》，展現完美和音，粉絲跟著大合唱，而台語輪轉的吳汶芳不忘讚美王笠人的《浪子回頭》唱得很標準，「尤其是那句『親像狗塞』，我聽得特別清楚！」

▲▼吳汶芳,王笠人。（圖／福茂提供）

▲▼吳汶芳、王笠人合體開唱。（圖／福茂提供）

▲▼吳汶芳,王笠人。（圖／福茂提供）

一起開唱的吳汶芳和王笠人私下感情好，起初兩人只是在公司巧遇的點頭之交，直到有一回兩人都在公司，但工作人員沒時間帶剛從南京抵台的王笠人吃飯，就說：「師姐要不要帶師妹去吃個飯啊？」於是怕生的吳汶芳硬著頭皮帶王笠人去吃滷肉飯，剛開始飯桌彌漫著尷尬，擅於「自來熟」的王笠人主動出擊打開話匣子，兩人因吃滷肉飯慢慢熟識，有一天同在公司錄音室，王笠人講起從小在外的留學經歷，提到12歲時，在英國坐公車睡著，一路被載回總站，小小年紀縮在椅子上，司機沒發現就關上門離開，叫天天不應叫地地不靈，後來她將留學體驗寫成歌，唱給吳汶芳聽，吳汶芳一聽就落淚，「我以為我是女漢子了，但她更tough！」

自此對王笠人打開心防，沒想到王笠人開始沒大沒小，皮膚白皙的她愛笑愛衝浪的吳汶芳皮膚黑，說兩人在一起就像OREO餅乾，把吳汶芳氣個半死，且她最愛使喚吳汶芳幫她買午晚餐，逼吳汶芳變身「經常請吃飯的漂亮姊姊」！一回點單燙青菜，吳汶芳乖乖拎回來，她一看就說：「我不是說不要薑絲嗎？怎麼還給了一堆！」氣得吳汶芳嗆她：「不吃給我吃啊！」但下回還是乖乖幫忙買，兩人的感情在鬥嘴中滋長。

萌汪單手扶牆站立排便　回頭看秒驚嚇：這...是我拉的？

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