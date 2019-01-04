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《毛骨悚然3》食人魔回歸「窒息式恐懼感」　鐵粉包尿布備戰

記者洪文／綜合報導

《毛骨悚然》食人魔的演員強納森布雷克（Jonathan Breck）睽違15年回歸續集《毛骨悚然：趕盡殺絕》（Jeepers Creepers 3），53歲的他仍保有精壯體格，高難度動作幾乎親自上陣，他近期受訪時分享三度扮演食人魔的心路歷程，其中長達7小時的特效化妝令他最為印象深刻。

▲▼《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供）

▲《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供，以下同）

導演維克多沙爾瓦（Victor Salva）自編自導的邪典電影《毛骨悚然》2001年推出時隨即聲名大噪，並在全球創下驚人的票房成績，前所未見的虐殺手段也成為好萊塢恐怖片新品種，片中的謎樣怪物「Creeper」更是公認為繼佛萊迪、傑森與恰吉後，又一影史上不死殺人魔的經典之作。

▲▼《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供）

為了詮釋這個吃什麼長什麼、五官無極限的詭異生物Creeper，強納森布雷克動輒3、4小時、長至7、8小時的特效化妝早是每天拍戲的家常便飯，但他不嫌苦，反倒將這漫長等待視為角色轉換期，「在層層堆疊的特效化妝過程中，我感覺到自我逐漸消失，化完妝後我已徹底變身為Creeper！」現場特化團隊更是最深刻感受到，完妝後的他全身都散發出一股「難以靠近的侵略感」，還未上戲就令人毛骨悚然。

▲▼《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供）
 
這次在《毛骨悚然：趕盡殺絕》中有一場4個青少年無意間發現食人魔的謎樣卡車，誤觸動機關後遭受接二連三的殘暴攻擊，倉狂逃亡之際又被從天而降的食人魔逐一獵殺，驚悚刺激指數更是大勝第一、二集！一系列推手的導演受訪時表示，恐怖片的關鍵就在於呈現「窒息式的恐懼感」，為此他在拍攝現場刻意禁止其他演員和飾演Creeper的演員強納森布雷克有所互動：「當他們見到強納森完妝後都嚇傻了，也因此電影中所見到的尖叫和恐懼都是發自內心最真實的反應。」

▲▼《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供）

自2001年推出《毛骨悚然》時全球票房熱賣，捧紅了當時年僅22歲的男主角賈斯汀隆（Justin Long），電影中他遭食人魔活生生剝皮的慘狀，如今仍是眾多恐怖片迷心中津津樂道的經典橋段，歷經十多年等待，不少當年的青少年影迷都已進入中年，紛紛激動表示：「我終於可以再度體會腎上腺素狂飆的刺激感了！」、「小時候看到Creeper吸人腦髓那幕都嚇到漏尿，這次已準備好了『包大人』備戰！」反應相當有趣。
 
《毛骨悚然：趕盡殺絕》將於1月4日在台上映。

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