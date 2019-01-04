第一排粉絲太幸福！河正宇、李善均夢幻組合很難再有第二次

文／蘭妮小姐

對河正宇的認識從他主演的電影開始，《恐怖攻擊直播》《隧道》《與神同行》等等，一直都很欣賞硬漢型的演出，以及一個眼神hold住全場的霸氣。

對李善均的認識則是遠從《咖啡王子一號店》開始，他當時是男二，演孔劉的堂哥，我至今還是喜歡稱呼他為「漢成大叔」，喜歡他在戲裡的溫柔，特別是他的渾厚嗓音，辨識度超高，第一次去韓國旅遊時就鎖定要去造訪漢成大叔家。

▲河正宇、李善均與導演金秉佑來台宣傳《90分鐘末日倒數》。（圖／記者黃克翔攝）

真沒想到我喜歡的兩位歐巴，要一起來台灣宣傳，得知有VIP粉絲見面會的機會便默默記下來，但是搶票當天我竟然忙到忘記，想起來已經過了一小時，最後只買到L排的票...即便如此，還是很期待可以看到生人的機會，儘管事前已經知道活動只有15分鐘，但真的是比我想像得還要短，加上位置真的是太遠了，手機zoom in到最底，還是只能拍出糊到不行的照片，用肉眼看也覺得自己視力好差啊～真後悔沒帶望遠鏡來！

河正宇是第二次來台灣了，李善均則是第一次，開場短短說了感謝影迷的話就進行互動抽獎，第一位得到兩位演員和導演現場親簽海報，二三位得到合照機會。河正宇選到L排11號的幸運觀眾，但...那個位置竟然沒人!!!!而且我的座位就在L排9號，好友則是在L排13號，我們倆看著那個空位大嘆氣，就這樣和歐巴合照機會擦身而過！

活動最後有全場大合照，第一排的粉絲真是太幸褔了，讓位給演員導演還可以近距離合照，工作人員說了一句：「請手不要亂摸」全場大笑XDDD

▲身為河正宇、李善均粉絲必須來朝聖。（圖／蘭妮小姐提供）

進場前看到排隊的粉絲平均年齡，的確比看偶像男團的高了一些，果然歐巴們是師奶殺手等級的，不過開演前很多粉絲跟著衝出去，似乎真的只是為了看歐巴而買票，也可能是一次買兩場要衝下一場吧！？

其實滿高興台灣引進這套韓國的宣傳作法，讓粉絲有機會親眼看到喜歡的演員，導演和主角也可以親自表達感謝，在韓國甚至還有舉辦映前或映後座談會，不過畢竟要把人請到台灣成本高太多了，上次《與神同行》續集的規格拉得太高，一般的韓片如果不是河正宇這種大咖，可能很難回收成本，李善均在台灣的知名度還沒有這麼高，下次要單獨請來應該也不是很容易了～

這次的套票賣990，還送了File夾和口罩海報等紀念品，還算是有誠意啦～下次如果河正宇歐巴再來，我還是會去看他的，但是和好友約好了，下次一定要搶到前排的票啊～～

▼《90分鐘末日倒數》 影廳見面會。（影片來源：Facebook ETtoday看電影）

蘭妮小姐

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多蘭妮小姐專欄文章