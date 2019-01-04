ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

第一排粉絲太幸福！河正宇、李善均夢幻組合很難再有第二次

蘭妮小姐的泡菜國觀察日誌 蘭妮小姐

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Supe..

文／蘭妮小姐

對河正宇的認識從他主演的電影開始，《恐怖攻擊直播》《隧道》《與神同行》等等，一直都很欣賞硬漢型的演出，以及一個眼神hold住全場的霸氣。

對李善均的認識則是遠從《咖啡王子一號店》開始，他當時是男二，演孔劉的堂哥，我至今還是喜歡稱呼他為「漢成大叔」，喜歡他在戲裡的溫柔，特別是他的渾厚嗓音，辨識度超高，第一次去韓國旅遊時就鎖定要去造訪漢成大叔家。

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇,李善均,金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

▲河正宇、李善均與導演金秉佑來台宣傳《90分鐘末日倒數》。（圖／記者黃克翔攝）

真沒想到我喜歡的兩位歐巴，要一起來台灣宣傳，得知有VIP粉絲見面會的機會便默默記下來，但是搶票當天我竟然忙到忘記，想起來已經過了一小時，最後只買到L排的票...即便如此，還是很期待可以看到生人的機會，儘管事前已經知道活動只有15分鐘，但真的是比我想像得還要短，加上位置真的是太遠了，手機zoom in到最底，還是只能拍出糊到不行的照片，用肉眼看也覺得自己視力好差啊～真後悔沒帶望遠鏡來！

河正宇是第二次來台灣了，李善均則是第一次，開場短短說了感謝影迷的話就進行互動抽獎，第一位得到兩位演員和導演現場親簽海報，二三位得到合照機會。河正宇選到L排11號的幸運觀眾，但...那個位置竟然沒人!!!!而且我的座位就在L排9號，好友則是在L排13號，我們倆看著那個空位大嘆氣，就這樣和歐巴合照機會擦身而過！

活動最後有全場大合照，第一排的粉絲真是太幸褔了，讓位給演員導演還可以近距離合照，工作人員說了一句：「請手不要亂摸」全場大笑XDDD

▲第一排粉絲太幸福！河正宇、李善均夢幻組合很難再有第二次。（圖／蘭妮小姐提供）

▲身為河正宇、李善均粉絲必須來朝聖。（圖／蘭妮小姐提供）

進場前看到排隊的粉絲平均年齡，的確比看偶像男團的高了一些，果然歐巴們是師奶殺手等級的，不過開演前很多粉絲跟著衝出去，似乎真的只是為了看歐巴而買票，也可能是一次買兩場要衝下一場吧！？

其實滿高興台灣引進這套韓國的宣傳作法，讓粉絲有機會親眼看到喜歡的演員，導演和主角也可以親自表達感謝，在韓國甚至還有舉辦映前或映後座談會，不過畢竟要把人請到台灣成本高太多了，上次《與神同行》續集的規格拉得太高，一般的韓片如果不是河正宇這種大咖，可能很難回收成本，李善均在台灣的知名度還沒有這麼高，下次要單獨請來應該也不是很容易了～

這次的套票賣990，還送了File夾和口罩海報等紀念品，還算是有誠意啦～下次如果河正宇歐巴再來，我還是會去看他的，但是和好友約好了，下次一定要搶到前排的票啊～～

▼《90分鐘末日倒數》 影廳見面會。（影片來源：Facebook ETtoday看電影）

蘭妮小姐

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多蘭妮小姐專欄文章

推薦閱讀

阿滴、滴妹「公開道歉」　認10大錯誤：做了一些對不起大家的事

和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！　安妮：我覺得好丟臉

周杰倫夫妻為何「堅持不曝光小孩」？　昆凌曝光「2人共識」超有愛

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵南下　路人一看爆RP：是河正宇！

熊熊忍男友偷吃6年　吵架隔天回家⋯小三躺在她床上

潘瑋柏爆「結婚娶空姐女友」！　網曝：潘爸爸上課說溜嘴

「言承旭不想娶林志玲」　命理師沈嶸：妹有意郎無情

孫安佐3人團隊身分曝光！　好友曝「他過得很樸實」揭私下面貌

子瑜「絕對領域全露」拜年！　辣照「直逼腿根」掌鏡者曝光…網傻眼

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿滴、滴妹「公開道歉」　認10大錯誤：做了一些對不起大家的事

和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！　安妮：我覺得好丟臉

周杰倫夫妻為何「堅持不曝光小孩」？　昆凌曝光「2人共識」超有愛

台北車站驚見「大咖韓星」搭高鐵南下　路人一看爆RP：是河正宇！

熊熊忍男友偷吃6年　吵架隔天回家⋯小三躺在她床上

潘瑋柏爆「結婚娶空姐女友」！　網曝：潘爸爸上課說溜嘴

「言承旭不想娶林志玲」　命理師沈嶸：妹有意郎無情

孫安佐3人團隊身分曝光！　好友曝「他過得很樸實」揭私下面貌

子瑜「絕對領域全露」拜年！　辣照「直逼腿根」掌鏡者曝光…網傻眼

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

90分鐘末日倒數, 河正宇, 李善均, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 潘瑋柏緋聞女友是「最美空姐」！IG秘戀洩愛　爆結婚官方回應了
  2. 87樂團主唱激瘦「30公斤」花半年減肥超值得　網讚台版郭富城
  3. 人為什麼吃人？Netflix韓劇《李屍朝鮮》活人驚悚互啃
  4. 39歲熟女想懷孕…要求「1個月調好身體」！　吳明珠一句話戳破盲點
  5. 妹妹太正害醜姊姊自卑！「切掉牙齦拔6齒」　變臉後高顏值臉蛋曝光
  6. 「大陸最美童星」長大了！　19歲近照曝光…網全看呆：認不出
  7. 大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸
  8. 《麗晶卡拉OK的最後一夜》贈票　澎恰恰精彩反串演出！
  9. 潘瑋柏爆「結婚娶空姐女友」！　網曝：潘爸爸上課說溜嘴
  10. 河正宇一句玩笑話　讓他拍出《90分鐘末日倒數》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366