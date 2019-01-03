林子瑄遭控「直播賣假貨」　戴山寨名牌帽開價500

娛樂中心／綜合報導

藝人林子瑄3日被爆直播公然賣假貨，民眾截圖指控她提著名牌香奈兒包、毛毯，還有山寨版GUCCI帽等，售價500到1200元。對此她解釋只是型和名牌一樣，沒有仿冒。她和劉至翰離婚後，獨自撫養2個兒子，有關民眾指控，強調已經在直播中聲明，賣的不是正品。

▲林子瑄淡出演藝圈，轉戰做網拍。（圖／翻攝自Facebook／林子瑄）

據《蘋果日報》報導，林子瑄淡出娛樂圈2年來，轉戰網路直播業配、網拍事業，不料遭民眾指控，從大陸廣州帶精品假貨開直播賣，並且下標結束後影片秒刪，引發質疑。對此她表示沒有仿冒，只是型和名牌一樣，原本打算跟台灣進貨，因為成本太高所以飛廣州訂做，也講好不能帶標，買家拿到的是無Logo，一個售價1000元台幣。

▲林子瑄被控在廣州開直播公然賣仿冒精品。（圖／翻攝自臉書／林子瑄）

林子瑄2天前開直播發表聲明，談及爆料沮喪說：「我們的包包不是正版的，沒有帶Logo的，只是型一樣，大家訂的時候要三思，因為我們沒有退換貨。」有關被指責是賣仿冒品，她認為自已賣貨是因應顧客需求，講到一半忍不住哽咽落淚，「我是很怕很多事情被放大的人」，希望能過一般人的生活，擔心此次事件會對孩子造成傷害，感慨當藝人比當犯人還不如。

▲林子瑄落淚發聲明，「只是型一樣。」（圖／翻攝自Facebook／林子瑄）