曾之喬淚灑記者會！　黑暗憂鬱「我不想忘記那段日子」

記者關韶文／台北報導

藝人曾之喬發表新書《一個人去丹麥，寫一本書》，暢談自己走過黑暗低潮，聊到那段時期，曾之喬淚灑記者會現場，被問到會不會希望忘記那段過去，曾之喬正能量表示，「我不會這樣想，我根本不想忘記那段時間，因為那是我很大的養分。」

▲▼曾之喬淚灑記者會現場。（圖／記者黃克翔攝）

曾之喬小小年紀就出道，演了偶像劇、發了幾張專輯，但沒想到紅得太快，卻讓她陷入憂鬱，「我覺得我交不到朋友，是因為我不喝酒、不出去玩，不知道怎麼社交，加上我出道後年紀很小，很常男女主角就大我一輪，還好老天爺七年前帶我去了丹麥。」曾之喬放下手邊工作，決定讓自己放了一個假，雖然過程中好幾度想要呼朋引伴，但最後還是決定自己去了丹麥一趟。

▲▼曾之喬發表新書《一個人去丹麥，寫一本書》。（圖／記者黃克翔攝）

自認和丹麥很有緣份的曾之喬，到了當地好像什麼都開了，遇到一位當地的帥哥，曾之喬不斷透露自己的身份和資訊，即便被身旁的朋友警告一人旅行要當心，但曾之喬從頭到尾只掉了一條護唇膏，「我真的算是跟當地很有緣份！」

▲▼ 鬼鬼替好友曾之喬新書站台。（圖／記者黃克翔攝）

談到新書感動之處，曾之喬再次落淚，被問到會不會每次談到書都很常哭，曾之喬則說，「畢竟這是真人真事，其實大家不乏看到我在鏡頭前哭，我就是自然而然得真情流露。」而被問到會哭是否因為還沒有過去？曾之喬則說，「我現在不論代言多或少，我也不怕了，我只是不想忘記那種挫敗的感覺，都會是我的養分。」

看似開朗的曾之喬，走過表達障礙的撞牆期，曾經在感情和工作上都不懂如何表達而造成誤會。至於被問到是否會認愛？曾之喬笑說，「我從來沒有想過會不會認愛，我一直以來的原則，就是如果我要走入家庭，我就會跟大家分享。」