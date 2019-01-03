雞排妹傳授「瘦臉速成秘訣」　神回2字…網推爆：超實在！

記者許皓婷／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）擁有甜美臉蛋，還有32E火辣身材，被封為「宅男女神」，她也因說話風格犀利、嗆辣，吸引了大批粉絲喜愛。她近日在社群網站上，分享了瘦臉速成秘訣，讓網友看了紛紛大讚：「很中肯」！

▲雞排妹是不少粉絲心中的「宅男女神」。（圖／翻攝自IG／雞排妹）



雞排妹3日在IG上PO出一段對話，原來是好友去年胖了8公斤，便和她討論瘦臉用的按摩器，她直言：「按摩而已，不要浪費錢。」對方便詢問「那瘦臉啥有用」，她則回應：「抽脂。」網友看了紛紛大讚：「妳不要這麼專業好不好」、「純回的很實在」、「很中肯啊」。

▲雞排妹分享瘦臉秘訣。（圖／翻攝自IG／雞排妹）



而雞排妹也曾在網路節目分享擠奶技巧，讓B罩杯看起來像F罩杯，沒想到意外掀起「B奶疑雲」，被不少人質疑她就是B奶。對此，她也曾發文表示，出道時對外稱是E奶，當時其實多報了一個尺寸，不過近年確實有過E罩杯，原因是罩杯會隨著體重變化，而有所增減，才會在C、D、E之間變動

雞排妹日前推出個人寫真集《泰純了》，出席寫真書發表會時，就坦言除非是「得絕症」，否則不會推出露點寫真，為了這本新寫真書，她體態看起來比過去纖瘦許多，體重粗估在48公斤以下，她坦承以自己的狀態來說，減肥並不容易，「因為我體脂不低，代謝率也很低，吃沙拉、少吃澱粉，然後岩盤浴促進代謝。」

▲雞排妹常不吝嗇展現好身材。（圖／翻攝自IG／雞排妹）

【雞排妹IG全文】

【與友人的對話日常】

友人：「妳有用過著這個嗎？」（臉部按摩器）

白爛純：「有買小支的。」

友人：「瘦臉有用嗎？」（朋友去年胖了8公斤）

白爛純：「按摩而已，不要浪費錢。」

友人：「是喔，那瘦臉啥有用？」

白爛純：「抽脂。」