周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名！　冠軍是女團的「她」

記者許皓婷／綜合報導

南韓網友票選2018年樂壇前100美女歌手，「the 100 most beautiful faces of kpop 2018」投票結果出爐！冠軍由女團Red Velvet隊長Irene奪下，亞軍為潤娥，季軍秀智，而台灣女孩周子瑜也榜上有名，奪下第4。

▲南韓網友票選最美臉孔。（圖／翻攝自IG／潤娥、TWICE、Irene）



「the 100 most beautiful faces of kpop 2018」票選第1名由Red Velvet隊長Irene奪下，第2名為「少女時代」成員潤娥，第3名則是有「國民初戀」封號的秀智，第4名為TWICE台灣成員周子瑜，第5名是BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）。

▲Kpop票選最美前5名。（圖／翻攝自微博）



而第6名為女團f(x)成員Krystal（鄭秀晶），依序為少女時代隊長泰妍、和剛爆出和EXO成員Kai戀情的BLACKPINK成員Jennie，以及After School成員NaNa，第10名則為TWICE日籍成員Mina。

▲Kpop票選最美前10名。（圖／翻攝自微博）



而美國電影網站「TC Candler」每年都會選出「全球最美臉孔」，2018年的百大美女榜單出爐，子瑜奪下第2名！她自2015年首度入圍，當時名列第13，入榜4年來名次逐次攀升，繼2017年拿下季軍後，再度刷新最高名次，直逼冠軍寶座。

▲子瑜奪「2018最美臉孔」第2名。（圖／翻攝自推特）