昆凌曾想放棄…周杰倫「做一件事」挽回！　她認定：就是這個人

記者許皓婷／綜合報導

昆凌與天王周杰倫婚後，陸續迎來女兒小周周（Hathaway）和兒子Romeo，從談戀愛到組合家庭，一路上受到各界矚目。她近日接受雜誌專訪，更直言曾經有過放棄的念頭，侃侃而談兩人的戀愛過程。

▲周杰倫、昆凌2015年結婚，育有一對子女。（圖／翻攝自IG／周杰倫）



昆凌近日拍攝時尚雜誌《VOGUE》，接受專訪時，分享當年和周杰倫交往的點滴，她透露因為對方的天王光環，自己面對巨大輿論壓力，她坦言想過要放棄：「因為覺得好煩，覺得不就是談感情嗎，為什麼不能講，為什麼會有那麼多不一樣的聲音，好像這是一件很錯的事情。」

昆凌表示從小爸爸告訴自己不能說謊，所以那段時間被問到感情方面的時候，既不能說實話，但又不想說謊，她無奈地說：「我不知道該怎麼回答，就只能尷尬的笑，只能傻笑。」那時候更害怕自己說錯話，會害到周杰倫。

▲昆凌分享與周杰倫戀愛過程。（圖／翻攝自IG／昆凌）



而昆凌在那段時間非常猶豫、掙扎，並考慮自己是不是該放棄時，她決定去美國唸書，想藉由時空去距離這段感情，殊不知，周杰倫就飛到當地找她，她表示：「我去了第三天吧，他就來了！我那一刻突然有一種感覺，就是這個人了。」

▲昆凌、周杰倫感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自IG／昆凌）

走過一路的風風雨雨，昆凌、周杰倫如今已共組家庭，感情甜蜜，她更趁著前陣子交換聖誕禮物，串通友人，讓老公在不知情情況下，抽到她準備的「鞋盒」，盒子一打開是各式各樣的遊戲指示，周杰倫一一通關後，最後一關閉著眼到車庫，才知道，眼前這輛售價近千萬的「藍寶堅尼高性能休旅車Urus」，其實是她特地準備的生日驚喜。



▲昆凌送周杰倫「藍寶堅尼休旅車」。（圖／翻攝自IG／昆凌）