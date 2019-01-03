ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

昆凌曾想放棄…周杰倫「做一件事」挽回！　她認定：就是這個人

記者許皓婷／綜合報導

昆凌與天王周杰倫婚後，陸續迎來女兒小周周（Hathaway）和兒子Romeo，從談戀愛到組合家庭，一路上受到各界矚目。她近日接受雜誌專訪，更直言曾經有過放棄的念頭，侃侃而談兩人的戀愛過程。

▲昆凌談與周杰倫戀愛過程。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲周杰倫、昆凌2015年結婚，育有一對子女。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

昆凌近日拍攝時尚雜誌《VOGUE》，接受專訪時，分享當年和周杰倫交往的點滴，她透露因為對方的天王光環，自己面對巨大輿論壓力，她坦言想過要放棄：「因為覺得好煩，覺得不就是談感情嗎，為什麼不能講，為什麼會有那麼多不一樣的聲音，好像這是一件很錯的事情。」

昆凌表示從小爸爸告訴自己不能說謊，所以那段時間被問到感情方面的時候，既不能說實話，但又不想說謊，她無奈地說：「我不知道該怎麼回答，就只能尷尬的笑，只能傻笑。」那時候更害怕自己說錯話，會害到周杰倫。

▲昆凌談與周杰倫戀愛過程。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲昆凌分享與周杰倫戀愛過程。（圖／翻攝自IG／昆凌）

而昆凌在那段時間非常猶豫、掙扎，並考慮自己是不是該放棄時，她決定去美國唸書，想藉由時空去距離這段感情，殊不知，周杰倫就飛到當地找她，她表示：「我去了第三天吧，他就來了！我那一刻突然有一種感覺，就是這個人了。」

▲昆凌談與周杰倫戀愛過程。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲昆凌、周杰倫感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自IG／昆凌）

走過一路的風風雨雨，昆凌、周杰倫如今已共組家庭，感情甜蜜，她更趁著前陣子交換聖誕禮物，串通友人，讓老公在不知情情況下，抽到她準備的「鞋盒」，盒子一打開是各式各樣的遊戲指示，周杰倫一一通關後，最後一關閉著眼到車庫，才知道，眼前這輛售價近千萬的「藍寶堅尼高性能休旅車Urus」，其實是她特地準備的生日驚喜。

▲▼周杰倫收到的999.89萬元的交換禮物。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲昆凌送周杰倫「藍寶堅尼休旅車」。（圖／翻攝自IG／昆凌）

推薦閱讀

章澤天「爆粗口截圖」瘋傳…爆和劉強東離婚　章父回應了！

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名！　冠軍是女團的「她」

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

小S「收大S私訊」　一看內容怒了：幹嘛給我發這個！

柯佳嬿蜜月「私房辣照」曝光！　曬「坤達視角」大露白皙美背

《枕上書》新陣容有「2偶像劇男神」！　角色劇照曝光

楊丞琳街拍…釣出李榮浩「6字告白」　她一看：我害羞了！

2女星台上合照被許凱擋到…下秒「一個舉動」　網怒譙：沒禮貌

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

結婚2週年紀念日！蔡阿嘎突PO「一家四口照」網嗨翻：拼第二胎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX

Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

沈月「無P圖真面目流出」！　全身打回原形…網一看傻了：150變180

Gino「16萬鬍子」消失！　曝「整容」秘辛：完全無法開口

潤娥「頭上黏紙屑」主持1分鐘！　珉豪一看…紳士救援暖爆

心疼白冰冰　劉福助暴怒嗆丁允恭「該道歉」：沒肚量的狗官！

肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周杰倫, 昆凌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 按摩胸部能變大？　正妹實測3步驟自搓1萬下「D罩杯真暴增」…驚人成果曝光
  2. 昆凌曾想放棄…周杰倫「做一件事」挽回！　她認定：就是這個人
  3. 白安為MV奮不顧身！廢墟穿紅衣迎接《我們的時代》　0度低溫拍攝豁出去了
  4. 袁艾菲「人生最短」耳下全光！　「超man男生頭」變歐巴帥炸
  5. 首部商業片大賣12億　當初只有河正宇堅信有票房
  6. 孫安佐「我想看動漫」原因曝光！　都是為了這部神作
  7. 孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX
  8. 新版《神鬼奇航》沒有強尼戴普　迪士尼省了27億！
  9. 東森劇場盛大開演！帶你搶先直擊《悶鍋出任務》舞台劇演出片段
  10. 娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366