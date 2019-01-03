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蔡依林宣布站上小巨蛋！　「免費索票」活動方式公開

記者關韶文／台北報導

第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮3日公開演出卡司第三彈，宣布亞洲流行天后蔡依林（Jolin）將擔任本屆壓軸嘉賓！睽違四年終於推出新專輯《Ugly Beauty》立即震撼音樂圈，單曲《怪美的》上架馬上奪下KKBOX「綜合新歌即時榜」冠軍！

風雲榜索票活動倒數6天，即日至1月9日止，只要是KKBOX 白金會員或 KKBOX Prime會員都可參加，每位會員將挑戰以2018華語年度熱門單曲及贊助商品牌歌單所設計的猜歌關卡，過關即可獲得抽獎券；KKBOX Prime 會員還有機會坐在小巨蛋專屬包廂欣賞風雲榜，只需簡單答題登錄，即有抽獎資格。

▲▼ 蔡依林跨年演唱會 。（圖／索尼唱片）

▲▼蔡依林將擔任KKBOX風雲榜頒獎典禮壓軸嘉賓 。（圖／資料照／索尼唱片）

▲▼ 蔡依林跨年演唱會 。（圖／索尼唱片）

KKBOX風雲榜頒獎典禮活動熱烈開跑，過去御用主持人黃子佼也變身「歌手身份」，把主持人交給Lulu，「過去看了KKBOX風雲榜這麼多年，總是給予歌手最好的軟硬體和最棒的舞台。現場的觀眾也都清一色相當熱愛音樂，所以非常榮幸有機會以新人的姿態站上這個音樂的殿堂！」而這次不當主持人，佼哥也笑說：「過去主持都是做好做滿，但這次以歌手的身份做表演，相對也就可以比較早下班了！」

▲▼黃子佼一天趕6個通告 。（圖／大鵬經紀提供）

▲黃子佼從主持人變身歌手。（圖／資料照／大鵬經紀提供）

值得一提的是，壓軸嘉賓蔡依林和黃子佼「打對台」，兩人雖然都是在12月26日同天發片，Jolin的北京發片記者會還由「對手」黃子佼擔綱主持。難道不怕暗箭？其實，黃子佼也是歌手們的心靈導師，常能牽出主人翁內心深處的揪心，蔡依林在記者會上潸然淚下，就是被佼哥的提問所觸動，兩位主角更將在1月26日以表演嘉賓的身分登上KKBOX風雲榜舞台。

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