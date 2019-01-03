韓劇直接拿炸雞當主題！　《101》金素慧搭擋190男模：脖子好酸

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人狂愛炸雞，甚至還以炸雞為戲劇主題。韓劇《最佳的炸雞》找來新生代演員朴宣浩、《Produce 101》F班的奇蹟金素慧、YG出身模特兒朱宇宰共同擔綱演出，描述時下年輕人面對夢想時的煩惱以及如何克服逆境，並且在過程中得到療癒的故事。朱宇宰與朴宣浩都有著逼近190公分的身高，讓金素慧害羞表示拍戲的時候脖子好痛。

▲《最佳的炸雞》（左起）朱宇宰、金素慧、朴宣浩。（圖／KKTV提供）

最新韓劇《最佳的炸雞》描述由朴宣浩所飾演，夢想經營炸雞店的大企業職員，和在繼承自爺爺的澡堂裡過著隱居生活的網路作家志願生金素慧，以及曾為米其林3星餐廳最年輕主廚的朱宇宰，三位擁有不同故事的年輕人在「最佳的炸雞」相遇。

▲《最佳的炸雞》金素慧。（圖／KKTV提供）

在《致忘了詩的你》、《心動警報》裡有傑出亮眼表現的新生代演員朴宣浩以及YG出身的模特兒朱宇宰，兩人都有逼近190公分的好身材，讓女主角金素慧在記者會現場笑著表示，每次抬頭跟他們對戲結果自己的脖子都好痛，而且拍戲現場的男生身高普遍偏高，沒想到大家所爭議的不是誰高大，而是互相比「誰嬌小」，讓金素慧覺得這意外的話題相當神奇且很有趣。

▲《最佳的炸雞》（左起）朱宇宰、金素慧、朴宣浩。（圖／KKTV提供）

朴宣浩自信滿滿地表示，為戲他事前也特別跑去學習如何製作炸雞，這樣才能在劇中飾演好炸雞店老闆的角色。在韓國雞的品種大小分為1～11號，通常都會隨著料理的方法不同而選擇不同的編號來製作。當朴宣浩被主持人問炸雞店都是用幾號炸雞時，朴宣浩自信滿滿地表示一般的炸雞店都是用9號，但有些店家也會用11號來製作，對雞的研究可說是相當深入。

▲《最佳的炸雞》金素慧。（圖／KKTV提供）

不過有趣的是當三位主角被問到平常最喜歡吃哪一種炸雞時，三人都不介意該劇其實是有置入「正規炸雞」的品牌，朴宣浩興奮表示自己是「橋村炸雞」蜂蜜綜合口味的愛好者，朱宇宰則透露自己最愛的是Goobne烤雞的火山烤雞，金素慧最近則是迷上吃原味炸雞；不過三人最後還是嘴甜表示，在拍戲現場一直吃到「正規炸雞」的口味覺得越吃越好吃，希望有一天可以找他們做代言人。《最佳的炸雞》1月2日起 KKTV每週三、四22:00與韓國同步跟播。

▲金素慧接拍新戲《最佳的炸雞》，粉絲送應援。（圖／KKTV提供）