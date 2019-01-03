李民基、庭沼珉第一次見面就接吻！　《今生第一次》公車站在高雄

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星李民基退伍後的第一部作品《今生第一次》讓他重拾高人氣，他在劇中飾演IT宅男，為了房子、貓咪努力生活，為了找室友分攤房貸與家務，意外讓庭沼珉闖入他的世界。李民基與庭沼珉合作，兩人才剛見面不久就在公車亭先拍吻戲。

▲《今生第一次》李民基、庭沼珉以假結婚開始同居生活。（圖／緯來戲劇台提供）



在《今生第一次》中，李民基飾演工程師，揹著龐大房貸生活，生活中只有貓咪相伴。為了找一位室友來幫忙餵貓、處理垃圾分類，意外找到當編劇的庭沼珉。兩人因為姓名的關係，誤以為對方與自己同性別，又因生活作息的不同，同住一個屋簷下好幾天都沒發現，李民基很滿意庭沼珉整理家裡有條不紊的作風，雖然發現彼此是異性，卻苦於無法找到如此完美的室友，就此展開趣味的同居、假結婚生活。

▲《今生第一次》李民基、庭沼珉以假結婚開始同居生活。（圖／緯來戲劇台提供）

李民基說，自己是因為被角色魅力吸引才決定演出這部戲，但沒想到才剛與庭沼珉認識幾天，立刻上場拍攝在公車站親吻的鏡頭，庭沼珉說：「一開始真的很尷尬，還跟導演抱怨說，為何總是在不熟的時候拍吻戲啊！」還好李民基對她很照顧，還主動要她一起來確認拍攝畫面，讓兩人很快地熟稔起來。

▲《今生第一次》李民基、庭沼珉以假結婚開始同居生活。（圖／緯來戲劇台提供）

庭沼珉說，演戲生涯到現在《今生第一次》劇中的「志浩」角色是跟她本人最像的，年紀差不多，家庭背景也相似，尤其劇中她瞞著父母去讀中文系，現實中，她是瞞著父母去考韓國藝術綜合大學演技戲，直到錄取了才跟爸媽說。因為角色類似她自己，讓她很快就投入角色中。

▲《今生第一次》李民基、庭沼珉特色公車站牌在高雄。（圖／緯來戲劇台提供）

為了讓觀眾體驗這齣戲的甜蜜氣氛，電視台也特別選在高雄三多商圈設置《今生第一次》特色公車亭，讓南部觀眾與李民基、庭沼珉一起等公車。《今生第一次》將於3日起，在緯來戲劇台週一至週五晚間9點首播，晚間8點重播。