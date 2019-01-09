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iM短影大明星的誕生！ECHO「15秒侷限，卻是無限發展」

記者林彥君／台北報導

黃豪平日前接受《ETtoday星光雲》訪問化身「Sorry哥」，逗趣表情讓主播簡立喆笑翻，黃豪平搞笑歡迎來賓「香蕉」，沒想到ECHO配合度超高，馬上變成戽斗，「大家好，我是香蕉，不是啦！」ECHO分享，他在iM短影上，架設手機加上廣角鏡頭，用15秒就可以把影片拍很好，「15秒的侷限，也是無限的發展。」

▲▼iM短影。（圖／ETtoday）

▲黃豪平搞笑扮成「Sorry哥」。（圖／ETtoday）

▲▼iM短影。（圖／ETtoday）

▲黃豪平和ECHO。（圖／ETtoday

黃豪平日前在iM短影上傳頭戴手機造型的道具，淡定的說：「世界上沒有聖誕老公公」，面無表情的回答讓網友發笑。他認為iM短影提供平台，讓他自信秀出自己，「大家都太習慣在無限的時間，設計很長的喜劇，但要在很短的時間內，把有趣事情表達，是現在很多藝人未必做到的事，我們很幸運有這樣的平台，讓自己有挑戰的機會！」

▲▼iM短影。（圖／ETtoday）

▲ECHO影片示範。（圖／ETtoday）

網紅當道，名製作人李國強認為素人崛起也是種投射作用，「很多人有明星夢，看到素人變成明星的過程，自己也跟著成長，我覺得這應該是現代的趨勢。」網路時代變化快，iM短影即時分享網路，讓影片快速擴展出去，「新興的新媒體，可能扮演強勢的角色。」李國強分享影片吸引人的3要點，「要了解自己，表演要發自內心，找出自己的獨特性。」

▲▼iM短影。（圖／ETtoday）

▲ECHO配合度高，變成戽斗。（圖／ETtoday）

iM短影開台至今異業合作的觸角已延伸至各個面向，不論是金馬獎、聲林之王或如懿傳等，皆可以看到iM短影的足跡，這也代表iM短影已成為重要宣傳管道，素人、網紅與藝人皆可以透過短影音來養粉與攢粉，近期更與電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》合作，推出iM試鏡會「大明星的誕生」培育演藝新生代。▲▼iM短影。（圖／ETtoday）

▲ECHO和簡立喆。（圖／ETtoday）

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