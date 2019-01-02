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《蜘蛛人》女神戀愛了！　十指緊扣「勇士浪花弟」跑趴

記者傅家妤／綜合報導

美國女星蘿拉海瑞爾（ Laura Harrier）在電影《蜘蛛人：返校日》中飾演蜘蛛人彼得暗戀的女神「Liz」，在全球打開知名度，不過現實中飾演「蜘蛛人」的湯姆霍蘭德卻鍾情於戲中的另一名女星辛蒂亞（Zendaya）。而蘿拉海瑞爾日前也被拍到與NBA球星「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）牽手，新戀情曝光。

▲▼蘿拉海瑞爾。（圖／翻攝自IG／蘿拉海瑞爾、《蜘蛛人：返校日》劇照）

▲蘿拉海瑞爾在《蜘蛛人：返校日》中飾演彼得暗戀的女神「Liz」。（圖／《蜘蛛人：返校日》劇照）

蘿拉海瑞爾在2018年12月31日晚間，被拍到與湯普森一起跨年，兩人在男方的家鄉洛杉磯一起參加饒舌歌手德瑞克（Drake）所舉辦的跨年派對，在離去時，蘿拉海瑞爾被拍到與湯普森十指緊扣，兩人雖然沒有多說什麼，但在媒體的鏡頭前，態度也非常大方，依舊緊牽著手前進，間接認了新戀情，之後兩人還上了同一輛車離去。

▲▼蘿拉海瑞爾。（圖／達志影像）

▲蘿拉海瑞爾被拍到與「浪花弟」湯普森十指緊扣參加派對。（圖／達志影像）

28歲的蘿拉海瑞爾不僅擁有姣好臉蛋，身高176公分的她，18歲就被相中成為模特兒，之後藉著美劇《One Life to Live》開始踏上演員之路。男友湯普森與她同年，是NBA勇士隊的明星球員之一，與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）被球迷稱為「浪花兄弟」。

▲▼蘿拉海瑞爾。（圖／翻攝自IG／蘿拉海瑞爾、《蜘蛛人：返校日》劇照）

▲模特兒出身的蘿拉海瑞爾擁有176公分好身材。（圖／翻攝自IG／蘿拉海瑞爾）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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