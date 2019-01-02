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周興哲進夜店被擋　下秒拿IG照片竟過關：比ID好用！

記者盧薇淩／台北報導

歌手周興哲推出數位EP《終於了解自由》，遠赴倫敦拍MV，人氣火紅的他，不只歌迷憑IG照片肉搜到他吃飯的餐廳，一場到火紅夜店「Ballie Ballerson」取景的戲，周興哲身上沒帶護照ID識別，被阻擋在門口，經女主角介紹他是華人知名歌手，保鑣當下看了IG確認後，立馬讓他入場工作，並奉為V.I.P.送上台幣近萬元的香檳，周興哲打趣說：「IG和比我的ID還好用！」

▲▼周興哲推出新單曲 。（圖／星空飛騰）

▲周興哲推出新單曲。（圖／星空飛騰）

拍攝MV時，唱片公司不但大手筆商借倫敦地鐵拍攝，並有他街頭醉倒、深夜狂奔的鏡頭，由於在午夜進行，一度還引起警察盤問。推出新EP同時，2019一開年就傳出好消息，獲選入圍《歌手》2019第一輪踢館賽「全民舉薦歌手」，將和大中華共15位年輕歌手角逐，不過是否能順利有入場卷登台，就要靠粉絲朋友上微博多多投票。

周興哲說：「能有機會登上《歌手》展現自我，就已是身為藝人最好的肯定。」此外，他從中型的《This is love》演唱會晉級到萬人的《22Plus》亞洲巡迴演唱會，在中韓合作音樂實境節目《潮音戰紀》、以及青春文學掌門人饒雪漫老師監製、首次擔綱男主角「林南一」引起暖男旋風的《小妖的金色城堡》，皆可看到他的音樂國度不斷擴張，同時也為A-Lin、張信哲、王博文（小白）、NINE PERCENT/林彥俊、伍嘉成（小伍）、張陽陽等知名歌手製作寫歌。

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