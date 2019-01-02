目睹男友偷吃..狂砍埋屍！李優「冷血表情」演MV打冷顫

記者盧薇淩／台北報導

呂薔Amuyi推出第二張專輯《Dear Myself》，新一波主打《疼》及《看不開》都是新銳音樂人曾獻恩與王牌製作人蔡政勳量身打造，《疼》是衛視中文台《如懿傳》的片尾曲，而《看不開》詮釋失戀後反覆糾結散不去執念，MV找來師妹李優飾演，她在劇中目睹男友偷吃上床，竟憤而殺死腥夫埋屍，全程上演驚世駭俗的驚悚劇情，而她的冷血表情也讓人看了打冷顫。

▲李優在MV中冷血殺男友 。（圖／愛貝克思、翻攝youtube)

李優主演《看不開》MV，劇中因為目睹及抓包男友偷吃上床，竟憤而殺死腥夫埋屍，全程上演驚世駭俗的驚悚劇情，讓呂薔笑說：「女人不好惹，男人不要偷吃！希望我之後不會遇到愛偷吃的男人，我不想犯罪！」問呂薔若抓到男友偷吃或抓姦在床的反應，她表示：「殺人太可怕了！我應該會當場氣到大吵特吵，然後就走了，再也不用聯絡了。」至於生活中是否有看不開的事，原住民天性樂觀的她笑說：「我想了半天，還真的是沒有！」

《看不開》傳達失戀後反覆糾結散不去執念，情緒濃烈的歌詞，讓呂薔在錄音室哭到一把鼻涕、一把眼淚，「這首歌的旋律跟編曲配上詞，讓人很容易讓人掉進一個渺茫寂靜的黑洞裡面，難免想到過去一些有關愛情的往事，所以我在錄音室有幾次錄到淚流滿面，但製作人跟經紀人都不知道，當時就ㄍㄧㄥ在那邊唱完。」

▲呂薔推出新專輯。（圖／愛貝克思）

至於《疼》講述的是為人父母對兒女的心疼，儘管目前單身未婚沒小孩，但回想過去父母對自己的疼愛方式，她說：「可能身為長女的關係，其實從小到大我是最常被罵被打的孩子，小時候都會覺得為什麼我做什麼都要被罵，我講個兩三句就要被打，當下心情是覺得恨或討厭，但現在回過頭想，就會知道那只是他們教導我的一個方式，只是比較情緒化而已，有時候他們打我他們自己也會偷哭，其實還是很愛我的。」

▲李優在MV中作畫。（圖／翻攝youtube）

講到小朋友教養問題，很喜歡小孩子的呂薔笑說，已想好未來要生兩個再領養一個，她表示：「我不知道我是不是好媽媽，但我想跟我未來的兒女說，我做的事情可能有些你不會理解，但媽媽盡量以一個彼此都能夠接受的相處模式生活，一切都是愛你！」