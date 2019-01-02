ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

目睹男友偷吃..狂砍埋屍！李優「冷血表情」演MV打冷顫

記者盧薇淩／台北報導

呂薔Amuyi推出第二張專輯《Dear Myself》，新一波主打《疼》及《看不開》都是新銳音樂人曾獻恩與王牌製作人蔡政勳量身打造，《疼》是衛視中文台《如懿傳》的片尾曲，而《看不開》詮釋失戀後反覆糾結散不去執念，MV找來師妹李優飾演，她在劇中目睹男友偷吃上床，竟憤而殺死腥夫埋屍，全程上演驚世駭俗的驚悚劇情，而她的冷血表情也讓人看了打冷顫。

▲▼ 李優演出呂薔MV 。（圖／愛貝克思、翻攝youtube)

▲李優在MV中冷血殺男友 。（圖／愛貝克思、翻攝youtube)

李優主演《看不開》MV，劇中因為目睹及抓包男友偷吃上床，竟憤而殺死腥夫埋屍，全程上演驚世駭俗的驚悚劇情，讓呂薔笑說：「女人不好惹，男人不要偷吃！希望我之後不會遇到愛偷吃的男人，我不想犯罪！」問呂薔若抓到男友偷吃或抓姦在床的反應，她表示：「殺人太可怕了！我應該會當場氣到大吵特吵，然後就走了，再也不用聯絡了。」至於生活中是否有看不開的事，原住民天性樂觀的她笑說：「我想了半天，還真的是沒有！」

《看不開》傳達失戀後反覆糾結散不去執念，情緒濃烈的歌詞，讓呂薔在錄音室哭到一把鼻涕、一把眼淚，「這首歌的旋律跟編曲配上詞，讓人很容易讓人掉進一個渺茫寂靜的黑洞裡面，難免想到過去一些有關愛情的往事，所以我在錄音室有幾次錄到淚流滿面，但製作人跟經紀人都不知道，當時就ㄍㄧㄥ在那邊唱完。」

▲▼ 李優演出呂薔MV 。（圖／愛貝克思、翻攝youtube)

▲呂薔推出新專輯。（圖／愛貝克思）

至於《疼》講述的是為人父母對兒女的心疼，儘管目前單身未婚沒小孩，但回想過去父母對自己的疼愛方式，她說：「可能身為長女的關係，其實從小到大我是最常被罵被打的孩子，小時候都會覺得為什麼我做什麼都要被罵，我講個兩三句就要被打，當下心情是覺得恨或討厭，但現在回過頭想，就會知道那只是他們教導我的一個方式，只是比較情緒化而已，有時候他們打我他們自己也會偷哭，其實還是很愛我的。」

▲▼ 李優演出呂薔MV 。（圖／愛貝克思、翻攝youtube)

▲李優在MV中作畫。（圖／翻攝youtube）

講到小朋友教養問題，很喜歡小孩子的呂薔笑說，已想好未來要生兩個再領養一個，她表示：「我不知道我是不是好媽媽，但我想跟我未來的兒女說，我做的事情可能有些你不會理解，但媽媽盡量以一個彼此都能夠接受的相處模式生活，一切都是愛你！」

推薦閱讀

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

呂薔, 李優

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」　工作室通稿截圖瘋傳！
  2. 文慧如金門連唱4首！　喝完高梁喊：喉嚨都著火了！
  3. 劉德華沉默5天…再度道歉！　曝光病倒後「身體現況」
  4. Gino「16萬鬍子」消失！　曝「整容」秘辛：完全無法開口
  5. 馮媛甄女兒沒報戶口遭關切　被婆婆數落「牽繩」防走失
  6. 潤娥「頭上黏紙屑」主持1分鐘！　珉豪一看…紳士救援暖爆
  7. 雪莉跨年趴超豪放！「被撲倒趴胸玩親親」　裙一滑全看光…網傻眼：徹底放飛
  8. 江俊翰回歸《大時代》復合初戀？　余秉諺一句話賣關子
  9. 《紅白》收視飆新高！　「開全麥真唱」3優點網讚：這次值得看
  10. 地獄廚神戈登5度當爸！　老婆「6次懷孕」隔17年再迎寶寶

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366