才華逼死人！五月天石頭出書了　664天巡演抓空動筆寫散文

記者盧薇淩／台北報導

天團五月天吉他手石頭在音樂之外，也涉足文字、攝影、戲劇的創作，是音樂家也是演員，在五月天LIFE《人生無限公司》644個日子，隨著走過55個城市，122場演出，演唱會開場前後、巡演奔波的旅途中、曲終散場的單人房裡，石頭總是拿起筆書寫，寫他看到的、寫他沒看到的，將沿途的社會觀察，自我剖析，將留不住的時間，透過文字醞釀最溫柔的散文集《因為留不住》。

▲五月天石頭出書。（圖／相信音樂）

2011年至2014年的三年時間，石頭隨著「諾亞方舟世界巡迴演唱會」完成了首本個人攝影圖文創作集《末世備忘錄》，石頭說，這麼做只是為了不讓自己忘記，「忘記自己是如何活著」。2017年3月，第10次巡迴演唱會《人生無限公司》展開，石頭同樣帶著紙筆與跟了自己數十年的習慣，踏上巡演旅程，計畫以一場一篇的速度，挑戰自己人生的無限可能，走過122場、55個城市，這場音樂絲路濃縮成122篇動人的文學絲路，以及仿若靈魂視野的攝影作品，在心中再次留住。

▲五月天石頭利用空檔寫作。（圖／相信音樂）

《因為留不住》不僅有緊扣心弦的散文，石頭也創作故事感十足的小說，靈感來自兩箱中秋節的文旦，作品也對應了石頭本身多面向的藝術氣質，對於讀者，他說：「感謝正在閱讀這本書的你，願意和我一起經歷這些也許真實或許虛幻的歷程，讓我可以藉由這些人的故事和一路以來的心情，讓你或者是讓我窺視到自己也看不到的那一面。」更多五月天石頭《因為留不住》相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

▲五月天新書《因為留不住》。（圖／相信音樂）