ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

才華逼死人！五月天石頭出書了　664天巡演抓空動筆寫散文

記者盧薇淩／台北報導

天團五月天吉他手石頭在音樂之外，也涉足文字、攝影、戲劇的創作，是音樂家也是演員，在五月天LIFE《人生無限公司》644個日子，隨著走過55個城市，122場演出，演唱會開場前後、巡演奔波的旅途中、曲終散場的單人房裡，石頭總是拿起筆書寫，寫他看到的、寫他沒看到的，將沿途的社會觀察，自我剖析，將留不住的時間，透過文字醞釀最溫柔的散文集《因為留不住》。

▲▼五月天石頭出書 。（圖／相信音樂）

▲五月天石頭出書。（圖／相信音樂）

2011年至2014年的三年時間，石頭隨著「諾亞方舟世界巡迴演唱會」完成了首本個人攝影圖文創作集《末世備忘錄》，石頭說，這麼做只是為了不讓自己忘記，「忘記自己是如何活著」。2017年3月，第10次巡迴演唱會《人生無限公司》展開，石頭同樣帶著紙筆與跟了自己數十年的習慣，踏上巡演旅程，計畫以一場一篇的速度，挑戰自己人生的無限可能，走過122場、55個城市，這場音樂絲路濃縮成122篇動人的文學絲路，以及仿若靈魂視野的攝影作品，在心中再次留住。

▲▼五月天石頭出書 。（圖／相信音樂）

▲五月天石頭利用空檔寫作。（圖／相信音樂）

《因為留不住》不僅有緊扣心弦的散文，石頭也創作故事感十足的小說，靈感來自兩箱中秋節的文旦，作品也對應了石頭本身多面向的藝術氣質，對於讀者，他說：「感謝正在閱讀這本書的你，願意和我一起經歷這些也許真實或許虛幻的歷程，讓我可以藉由這些人的故事和一路以來的心情，讓你或者是讓我窺視到自己也看不到的那一面。」更多五月天石頭《因為留不住》相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

▲▼五月天石頭出書 。（圖／相信音樂）

▲五月天新書《因為留不住》。（圖／相信音樂）

女星偷吃閨蜜男友死不認　姚蜜翻「關鍵影片」：保險套少1個

推薦閱讀

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 石頭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 企鵝妹直播3hr「就賺白領7個月薪水」！　狂粉斗內「驚人天價金額」曝光
  2. 和楊謹華演母女　宋芸樺見本人崩潰：真的喊不出一聲媽
  3. 才華逼死人！五月天石頭出書了　664天巡演抓空動筆寫散文
  4. 河正宇「這點」太難搞導演抱怨　李善均嗆：他就是不聽話的演員！
  5. 尼克福瑞化成灰前要去找誰？《復仇者聯盟3》觀眾都忽略這段
  6. 《邊境奇譚》性愛時「硬棒發芽」　觀眾驚嚇冒陰影：我到底看了啥！
  7. 隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版
  8. 殷琦婚後樂當貴婦拒通告　因這件事徵召秒答應
  9. 直擊／河正宇「射不準」氣噗噗　二度來台許願：想到外面走走
  10. 慘摔畫面曝光！傑尼斯18歲鮮肉跨年熱唱「跌落舞台」瞬間消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366