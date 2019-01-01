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王力宏2年首合體黃明志！免費送Live版《漂向北方》粉冒雨嗨翻

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王王力宏每年1月1日自掏腰包舉辦免費的《福利秀》（Free Show）演唱會，1日回到他出道時舉行演唱會的大安森林公園開唱，經典神曲《漂向北方》由他跟黃明志合唱，該曲推出至今將近2年，在youtube上已突破1億4千萬點閱率，而在福利秀演唱會上，王力宏放送福利到最大值，找來從未公開合體演唱的黃明志擔任嘉賓，讓全場粉絲嗨翻！

▲▼黃明志、王力宏首次合體演唱 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃明志、王力宏首次合體演唱。（圖／記者屠惠剛攝）

王力宏演唱經典歌曲《漂向北方》，唱到一半黃明志突然現身，加入演唱rap段落，全場歌迷激動歡呼尖叫，該曲推出至今近2年，黃明志跟鄧紫棋等其他歌手合唱過，因此今晚是兩位原唱者首度合唱。

演唱結束後，黃明志大喊：「好爽喔！我第一次跟力宏合唱，怎麼會這樣？」提到當時合作《漂向北方》，黃明志說：「那時我把demo傳微信給力宏哥，我覺得他不會答應，天王！怎可能理白痴的微信？我隨便問，等著被拒絕，結果他超快答應，我覺得很怪，到現在還不明白怎這麼快，你是剛好沒事做嗎？」

▲▼黃明志、王力宏首次合體演唱 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃明志提起當初《漂向北方》合作緣由。（圖／記者屠惠剛攝）

對於天王合作受寵若驚，王力宏則說：「剛好歌打動了我，我當時在拍戲，還在飯店錄音。」王力宏在飯店房間錄音，把電視機當作螢幕，他說：「這是沒有進錄音室的歌，謝謝你找我，謝謝你寫了這麽好的歌。」黃明志多次邀約王力宏合體演出，但王工作忙碌，頻頻被打槍，他對現場歌迷說：「你們好幸運，雖然淋雨，但看到我們同台合體，是值得的！」

▲▼黃明志、王力宏首次合體演唱 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃明志邀約王力宏多次都被打槍。（圖／記者屠惠剛攝）

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