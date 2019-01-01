結婚15年生5娃！　「化學超男子」堂珍嘉邦宣布離婚名模妻

▲「化學超男子」堂珍嘉邦和妻子敦子宣布離婚，兩人結婚15年生5子。（圖／翻攝自堂珍嘉邦IG、日網）

記者陳芊秀／綜合報導

日本重唱團體「化學超男子」成員堂珍嘉邦1日在官網宣布，已經和妻子完成離婚手續。他2004年和名模森田敦子奉子結婚，15年來共生下5個孩子，不過早在4年前就已經傳出婚變分居，直到2018年底才登記離婚。

據日媒《Sponichi Annex》報導，堂珍嘉邦2004年6月和敦子結婚，同年12月生下長男，2007年11月再生第二胎兒子，2009年6月迎接龍鳳胎，2014年2月又生下兒子，總共是4男1女。他和川畑要組「化學超男子」紅極一時，2012年宣布暫停活動單飛，老婆也希望重返時尚圈，聚少離多關係轉淡，2014年妻子懷第五胎時爆出離婚傳言，雖然被女方否認，時隔4年，夫妻感情仍然挽不回。

前夫堂珍嘉邦宣布離婚後，森田敦子也宣布改名「敦子」重新出發，「今後我不會忘記感謝的心情，和孩子一起努力前進。」

▲「化學超男子」紅極一時。（圖／翻攝自堂珍嘉邦IG）

化學超男子因為選秀日綜《五花八門淺草橋》出道，代表歌曲《PIECES OF A DREAM》、《It Takes Two》都是熱門金曲，沒想到在成軍10周年時宣布各自單飛，令大批歌迷相當傷心。雙方單飛活動5年後，於2017年重新合體，在各地展開表演活動。

▲化學超男子《It Takes Two》紅極一時。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）