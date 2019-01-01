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王陽明、蔡詩芸雪梨看煙火！　甜蜜對視後「下一個舉動」甜炸

記者許皓婷／綜合報導

藝人王陽明與蔡詩芸堪稱是演藝圈最閃夫妻檔，分手8年復合，短短4個月內就決定結婚，31日大家都在瘋誇年，小倆口則在澳洲雪梨度過，更在滿滿的煙火下，甜蜜對視接吻，閃瞎一大票網友。

▲王陽明、蔡詩芸雪梨跨年。（圖／翻攝自IG／王陽明）

▲王陽明、蔡詩芸結婚3週年。（圖／翻攝自IG／王陽明）

王陽明與蔡詩芸12月27日適逢結婚3週年紀念日，特地飛往澳洲慶祝，31日則在雪梨歡慶跨年，他在IG上PO出影片，只見畫面中，煙火綻放整片天空，兩人開心地說出「Happy New Year」後，甜蜜對視，並在滿天星空下輕輕接吻，畫面唯美又浪漫。

▲王陽明、蔡詩芸雪梨跨年。（圖／翻攝自IG／王陽明）

▲王陽明、蔡詩芸雪梨跨年。（圖／翻攝自IG／王陽明）

▲王陽明、蔡詩芸雪梨跨年。（圖／翻攝自IG／王陽明）

至於2014年重燃愛火的關鍵，王陽明曾透露記得雙方有次計畫出國旅遊，當時問蔡詩芸：「妳想去哪裡旅行？」對方不假思索地說：「我有一個夢想……我想去找鯨鯊。」這句話竟讓他怦然心動，心底暗自認定對方就是此生的真愛。

對此，王陽明不諱言透過這趟旅行才發現，蔡詩芸是自己長久以來在找尋的理想靈魂伴侶，喜歡戶外活動的他，「過去從來沒有女友願意陪我到大自然。」他當時第一時間公開認愛也是認定對方的表現，「工作隨時都有機會，家庭生活錯過就沒了。」

▲王陽明、蔡詩芸雪梨跨年。（圖／翻攝自IG／王陽明）

▲王陽明分享和蔡詩芸復合關鍵。（圖／翻攝自IG／蔡詩芸）

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