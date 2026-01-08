告別林光寧！　胡瓜、曾國城舉酒乾杯：祝祂一路好走

▲ 胡瓜現身蕭敬騰岳父林光寧告別式 。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）的岳父、資深藝人林光寧，去年9月因肺部細菌感染住院並一度插管治療，原本病況穩定出院，未料之後再度住院，上月13日不敵病魔離世，享年75歲，今（8 日）於二殯「景明廳」舉辦告別式，Summer在追思會尾聲，也感性邀全場舉起手中的酒，向林光寧乾一杯，氣氛溫馨不已。

▲▼曾國城大讚Summer舉杯安排很貼心。（圖／記者翁子涵、徐文彬攝）



曾國城離開會場後，神色略為哀戚，他透露自己把自己手中的酒喝了一半，隔空向林光寧致意，他也大讚Summer舉杯的安排相當貼心，並感性說：「我覺得今天整體氣氛很好，讓我們能夠一起想念祂。」

胡瓜今和丁柔安、小禎一同送別林光寧，胡瓜一身白，感性說：「訃聞寫得很清楚，今天就是歡樂的歡送他一下，歡樂氣氛，不要有太多悲傷，一起敬祂酒，祝祂一路好走。」

今林光寧告別式，胡瓜、丁柔安、楊乃文、連靜雯、黃小柔夫妻、林智勝、修杰楷、王偉忠夫婦、陽岱鋼夫婦等人都身穿白衣現身會場，奉花祿更是大咖雲集，包含總統賴清德、韓國瑜、朱立倫張惠妹、陳亞蘭、羅時豐、庾澄慶、向華強、陳嵐、藍心湄、賈靜雯、修杰楷、楊謹華、羅志祥、徐若瑄、玖壹壹、王子（邱勝翊）等上百名單。

