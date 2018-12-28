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小S「收大S私訊」　一看內容怒了：幹嘛給我發這個！

記者許皓婷／綜合報導

女星小S（徐熙娣）出道多年，雖然已是3個小孩的媽，還是一直維持姣好身材，螢光幕前總給人開朗搞怪形象的她，在節目上透露收到姐姐大S的私訊，看完內容後，當場傻眼，更不解地問對方：「幹嘛給我發這個！」

▲小S收大S私訊怒了。（圖／愛奇藝）

▲小S收到大S私訊怒了。（圖／翻攝自微博／大S、小S）

小S在《小姐姐的花店》中挑戰當老闆娘，她在節目上，透露自己常收到姐姐大S的私訊，但一打開後，卻發現都是網友對自己和老公的批評，像是被罵胖到虎背熊腰、臉腫，或是不靠P圖，就會盡顯老態等攻擊內容，讓她非常無奈。

▲小S收大S私訊怒了。（圖／愛奇藝）

▲小S收大S私訊怒了。（圖／愛奇藝）

▲小S收大S私訊怒了。（圖／愛奇藝）

▲小S收大S私訊，內容全是在罵自己。（圖／愛奇藝）

而小S看完大S的私訊後，不解地詢問：「你幹嘛給我講（發）這個？」她表示姐姐認為身為藝人，應該要聽取各方不同的意見，她則無奈地說：「這種意見幹嘛聽！我得到什麼？」坐在一旁的宋佳便問她：「能面對這件事情嗎？」她直率地說：「能！世界上沒有人比我對自己更嚴格。」

▲小S收大S私訊怒了。（圖／愛奇藝）

▲小S收大S私訊怒了。（圖／愛奇藝）

▲小S收大S私訊怒了。（圖／愛奇藝）

▲小S對自己要求嚴格。（圖／愛奇藝）

小S在節目上也首度吐露心聲，表示自己其實非常沒自信，好友宋佳聽到她的自白，心疼地說：「你一點都不愛你自己。」瞬間擊破她的心防，她先強忍淚水裝做不在意：「你是要逼我哭嗎！」下一秒就用手遮住臉崩潰大哭，雖然在主持界占有一席之地，但她仍自暴自棄：「你會演戲，到底我會什麼啊？」臉上寫滿無助，也意外顯露出她內心脆弱的一面。

▲小S爆哭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲小S對自己沒自信，掩面痛哭。（圖／愛奇藝）

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小S, 徐熙娣, 大S, 徐熙媛

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