DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛 CNBLUE北流完售寵粉加場
記者吳睿慈／台北報導
南韓人氣團體DAY6迎接成團10週年，他們同步宣布展開巡演《DAY6 10th Anniversary Tour
▲DAY6迎來十週年3月林口開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
DAY6由四人組成SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON，他們的10週年巡演《DAY6 10th Anniversary Tour
《DAY6 10th Anniversary Tour
▲CNBLUE台北站加場。（圖／翻攝自CNBLUE IG）
人氣樂團CNBLUE將展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，台北站在3月7日登場宣布完售後，主辦單位積極與韓國經紀公司協調之下，終於敲定在3月6日追加一場，讓大家都可以參與CNBLUE在台北流行音樂中心開唱的珍貴時光。
《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI》加場門票將於1月24日上午10點透過年代售票系統開賣，票價分為6880元、5880元、4880元與3880元四種。更多場次與售票詳情，請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。
