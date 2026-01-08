DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體DAY6迎接成團10週年，他們同步宣布展開巡演《DAY6 10th Anniversary Tour 》，台北站訊息在8日公開，他們即將於3月7日登上林口體育館與My Day（粉絲名稱）相見，門票於15日上午11點Live Nation會員可獲搶先購票機會，並在1月16日上午11點於拓元售票系統實名制全面開賣。

▲DAY6迎來十週年3月林口開唱。



DAY6由四人組成SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON，他們的10週年巡演《DAY6 10th Anniversary Tour 》於指標性場館高陽體育場展開後，台北如今確定於3月7日登上林口體育館。

《DAY6 10th Anniversary Tour in TAIPEI》票價分為6980、4980、4380、3980、3380、2980元，1月15日上午11點Live Nation會員可獲搶先購票機會，1月16日上午11點拓元售票系統實名制全面開賣。

▲CNBLUE台北站加場。



人氣樂團CNBLUE將展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，台北站在3月7日登場宣布完售後，主辦單位積極與韓國經紀公司協調之下，終於敲定在3月6日追加一場，讓大家都可以參與CNBLUE在台北流行音樂中心開唱的珍貴時光。

《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI》加場門票將於1月24日上午10點透過年代售票系統開賣，票價分為6880元、5880元、4880元與3880元四種。更多場次與售票詳情，請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。