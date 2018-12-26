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楊冪鬆口談4歲女兒：她很Open！　「模仿小糯米」首曝私下互動

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星楊冪22日宣布離婚，結束與香港演員劉愷威的5年婚姻，兩人未來將以親人身分，共同撫養4歲的女兒「小糯米」，但她對私生活方面一直相當低調，更從未讓小孩的正面曝光。她近期接受專訪時，罕見談到家庭生活，更現場模仿起女兒。

▲楊冪劉愷威離婚聲明，被質疑少寫關鍵的4個字。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、劉愷威22日宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

楊冪近日接受大陸節目《不止於她》專訪，談到自己4歲的女兒小糯米時，她透露：「我們家閨女非常的open。」還笑著模仿女兒私下喊她媽媽的可愛模樣，她更表示女兒會問她：「媽媽～妳是男孩嗎？」她則回應：「我是女孩！」罕見地分享母女間的逗趣互動。

▲楊冪談女兒小糯米。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲楊冪談女兒小糯米。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲楊冪談女兒小糯米。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲楊冪談女兒小糯米。（圖／翻攝自騰訊視頻）

楊冪在節目上，侃侃而談母女間的相處趣事，她透露自己有時候，會煮雞蛋給小糯米吃，她開心地說：「她（小糯米）會對雞蛋說話。」當主持人問到：「你在她身上看到自己小時候的影子嗎？」她則回應沒有，並表示：「每個人有每個人的方式。」

▲楊冪談女兒小糯米。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲楊冪談女兒小糯米。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲楊冪談女兒小糯米。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲楊冪認為女兒小糯米和自己不像。（圖／翻攝自騰訊視頻）

楊冪日前也曾透露，女兒近來特別喜歡唱英文歌給她聽，「每次聽到她可愛又童稚的歌聲，就真的很溫暖。」她曾提及對小糯米唯一的寄望，就是希望可以健康成長，「我盡量讓她不要覺得自己有多麼的特殊，因為也沒有什麼可特殊，妳不應該被受到特殊照顧，所以不要覺得自己是誰，別給自己加任何的光環或是枷鎖，那不是妳應該有的。」認為女兒就是一個普通的小孩，就該有個正常的童年。

楊冪在家庭方面，也有自己的看法，「家人對我來說是很需要保護起來的一個部分，所以我不會每次回家就發微博告訴大家，我回家了」，當時，她也展現強勢保護家人的一面，「你們怎麼說我的工作都沒關係，別去說我的家人。」

▲楊冪談女兒小糯米。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、劉愷威離婚，未來將共同撫養女兒。（圖／翻攝自微博、CFP）

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