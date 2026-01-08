變性還要不要當兵？　網紅愛里「必通過2免役檢測」：沒那麼簡單

記者田暐瑋／綜合報導

台灣跨性別網紅愛里2017年前往泰國完成變性手術，成功轉變為女性身份，近日在社交媒體上回應網友詢問「變性女生需要當兵嗎？」雖然結論是不需要，但她坦言，從體檢到獲得免役的程序相當複雜。

愛里變身女兒身 手術前收徵兵通知

愛里去年在泰國參加國際跨性別選美大賽，獲得第四名的佳績，有網友好奇變性後還要不要當兵，她表示不需要，坦言在進行手術之前，就已收到陸軍的徵兵通知，儘管外觀已經明顯女性化，但根據相關程序，仍需像其他男性一樣前往體檢現場。

變性身分必交2免役證明 評估期間曝光

愛里回憶當時在一群役男中顯得格外顯眼，攜帶了兩項關鍵醫療證明，包括「荷爾蒙治療紀錄」和「性別不安精神診斷證明」，以證明其心理認同與生理性別的不一致，但僅僅提供這些證明並不意味著會立即獲得免役判定，軍方會安排精神科醫師進行全面的心理與生理評估，這一過程耗時約六個月，充滿不確定性。

愛里表示，自己在三年前曾立志要拿下台灣第一個跨性別選美冠軍，希望能讓社會重新看見跨性別者的溫柔、堅強和閃亮，去年在國際跨性別選美比賽中奪下第四名，坦言內心感到遺憾，「努力了這麼久，卻還是沒能實現當初那個大聲說出的承諾。」不過，愛里也肯定對手們的優秀，表示自己輸得心服口服，「我也誠實地面對自己，我還有許多不足。」

